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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 вер, 2022 05:05
beee написав:
Где-то я это уже читал.
А.
Десь я читав, що"буду штукатурити стіни в Україні, тікають з держави лише невдахи ". А, отут
.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 06:59
Starikan написав:
захід висловить стурбованість
Тем не менее, но Маки открыли почему то только на левом берегу. Подальше от центров? 😁
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Додано: Пон 26 вер, 2022 07:05
Starikan написав:
Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.
Захід посилює ядерне стримування, приводячи ядерну зброю в бойову готовність після загроз путіна.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 07:07
Ми з весни очікували американські дрони-камікадзе, а прилетіли їх іранські копії. Невже США слабші за Іран?
Заберіть Турчинова з окопів, щоб він очолив ВПК - через півроку будуть і ракети, і дрони, і снаряди. Робіть хоч щось, раз навіть клянчити нормально не можете.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 07:21
lapay написав:
Невже США слабші за Іран?
В Иране майданить начали.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 07:41
lapay написав:
Заберіть Турчинова з окопів
А він хіба там?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:04
Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет . Китай ждёт смена лидера за которой может последовать существенная корректировка внешнеполитического курса. Думаю, что именно поэтому Путин начал поспешную мобилизацию. Уход Си оставляет его без крупных стратегических партнёров и угрозой конфликтов на всех фронтах. Похоже в Самарканде его поставили перед этим фактом. Если Китай найдёт с США компромисс при новом руководителе, а четыре правящих клана в КНР похоже не хотят конфронтации, то Путину просто конец. В относительно недалекой перспективе.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:15
Мені одному здається, що budivelnik плутає інфляцію з девальвацією?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:30
lapay написав:
Ми з весни очікували американські дрони-камікадзе, а прилетіли їх іранські копії. Невже США слабші за Іран?
Ми отримали близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Те, що Генштаб не звітує Вам особисто про їх доставку і використання, не означає, що цього нема...
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:31
Letusrock написав:
Російські окупанти направляють мобілізованих новоприбулих військовослужбовців до своїх підрозділів на лінії зіткнення без будь-якої підготовки. Про це у неділю, 25 вересня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України
а говорили що у нас кілька місяців на підготовку
ІМХО, це ідеальний варіант, коли людей хапають на вулиці, дають іржаві калаші і одразу ж відправляють в окопи. Значно гірше, коли б їх почали готувати і вчити...
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