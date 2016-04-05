RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2335233623372338
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .

це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі
Letusrock
 
Повідомлень: 129
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34

В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:
В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:

обостренное чувство справедливости, там же крутят по ТВ памяти Бодрова.
нарезали удобних им фраз и сутками.
+ проповедник прямим текстом " если все же Вам дали в руки оружие, то ви сами знаете, в какую сторону стрелять" и цитата из Магомета "лучше тюрьма, чем участие в етих делах".
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5378
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?

Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.

Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.
yanyura
 
Повідомлень: 6682
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12

  Василь-Рівне написав:
  Starikan написав:Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.

Захід посилює ядерне стримування, приводячи ядерну зброю в бойову готовність після загроз путіна.

Ще одні казкарі.
В ядерної зброї немає поняття "БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ". Ядерна зброя ЗАВЖДИ знаходиться в бойовій готовності, інакше вона марна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:33

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?

Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.

Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.

Спасибо за поддержку, но его стоит понять, возможно объяснить "неправоту", но... "завтра Вы вновь услышите "Фарион"."
Причина в неиспользованных его возможностях, коим стоит обеспечить возможность в Украине, ибо по простоте душевной он их не туда прикладывает.(и здесь НЕТ КРАМОЛЫ :!: )
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10066
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2335233623372338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104206
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.