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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:32
edvardd написав:
Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .
це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34
В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:
В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:00
sashaqbl написав:
В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:
обостренное чувство справедливости, там же крутят по ТВ памяти Бодрова.
нарезали удобних им фраз и сутками.
+ проповедник прямим текстом " если все же Вам дали в руки оружие, то ви сами знаете, в какую сторону стрелять" и цитата из Магомета "лучше тюрьма, чем участие в етих делах".
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:10
budivelnik написав:
Тепер по металургам Маріуполя
...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід
Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?
Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.
Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12
Василь-Рівне написав: Starikan написав:
Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.
Захід посилює ядерне стримування, приводячи ядерну зброю в бойову готовність після загроз путіна.
Ще одні казкарі.
В ядерної зброї немає поняття "БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ". Ядерна зброя ЗАВЖДИ знаходиться в бойовій готовності, інакше вона марна.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:33
yanyura написав: budivelnik написав:
Тепер по металургам Маріуполя
...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід
Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?
Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.
Спасибо за поддержку, но его стоит понять, возможно объяснить "неправоту", но... "завтра Вы вновь услышите "Фарион"."
Причина в неиспользованных его возможностях, коим стоит обеспечить возможность в Украине, ибо по простоте душевной он их не туда прикладывает.(и здесь НЕТ КРАМОЛЫ
)
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