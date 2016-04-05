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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2335233623372338
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .

це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:34

В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:
В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В раші чувак псіханув і розстріляв воєнкома:

обостренное чувство справедливости, там же крутят по ТВ памяти Бодрова.
нарезали удобних им фраз и сутками.
+ проповедник прямим текстом " если все же Вам дали в руки оружие, то ви сами знаете, в какую сторону стрелять" и цитата из Магомета "лучше тюрьма, чем участие в етих делах".
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?

Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.

Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:12

  Василь-Рівне написав:
  Starikan написав:Логічне продовження того, що відбувається.
Захід висловить стурбованість, можливо, навіть глибоку.

Захід посилює ядерне стримування, приводячи ядерну зброю в бойову готовність після загроз путіна.

Ще одні казкарі.
В ядерної зброї немає поняття "БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ". Ядерна зброя ЗАВЖДИ знаходиться в бойовій готовності, інакше вона марна.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:33

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?

Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.

Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.

Спасибо за поддержку, но его стоит понять, возможно объяснить "неправоту", но... "завтра Вы вновь услышите "Фарион"."
Причина в неиспользованных его возможностях, коим стоит обеспечить возможность в Украине, ибо по простоте душевной он их не туда прикладывает.(и здесь НЕТ КРАМОЛЫ :!: )
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