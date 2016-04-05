Додано: Пон 26 вер, 2022 11:29

yanyura написав: budivelnik написав: Тепер по металургам Маріуполя ...

Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...

Але і тут не має 100% втрат

Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..

Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід

Вони виграли здоровья-програли дохід Тепер по металургам...Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...Але і тут не має 100% втратВони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохідВони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?



Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.



Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею. Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.

эвакуировавшихся на Зап. Украину

Будивельник вчера, кончно, наговорил минимум на 3 Шнобелевки, но тут Вы его неправильно поняли. Он имел ввиду мариупольцев,Но вообще, создаётся впечатление, что Будивельник живёт в какой-то абстрактной, придуманной им Украине на такой же абстрактной Земле.Он рассчитывает баланс рабочей силы в условной Виннице (или во Львове?) и получает чуть ли не нехватку рабочей силы. Но стоило бы считать баланс по Украине, не забывая при этом об очень большом количестве уничтоженных или просто неработающих предприятиях на юге и востоке. Возможно, его Львов живёт и работает так же, как и до войны, но о Харькове такого точно не скажешь.А что касается снижения уровня жизни, могу привести конкретный пример. Знакомый парень (36 лет) 24.02 забрал жену из роддома с новорожденной дочкой и уехал на Зап. Украину. Он мебельщик, в Харькове зарабатывал вполне нормально. В Мукачево работу нашёл - зарплата 10 тыс. За квартиру платить надо 15 тыс. (квартира, естественно, одинарка без "евроремонта", самая рядовая). Немного помаялся и уехал в Черкассы, где снял недостроенный дом в пригороде за оплату коммуналки. Сейчас живёт за пособие для ВПО и находит какие-то подработки. Да, чтобы не было всяких инсинуаций, он не годен к армии (спина, ещё что-то).Насчёт цен за аренду квартиры могу добавить, что в Харькове даже перед войной можно было снять квартиру за 6-7 тыс. Сейчас, понятно, дешевле.Знаю людей, которые сейчас живут в Германии в домах с хозяевами абсолютно бесплатно уже несколько месяцев. Но это, конечно, не про Зап. Украину.