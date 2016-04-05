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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2336233723382339
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:21

"Россия-24", а так же агенты влияния имеют свой кусок хлеба.
РФ будет форсировать вливание в Западную Европу, по крайней мере "беженцами от мобилизации"
Германия не поставляет Украине танки, чтобы не допустить войны НАТО с Россией, - Шольц

По словам канцлера, ФРГ поддерживает Украину, но не желает допустить расширения масштабов войны.

Германия не отправляет Украине танки, потому что не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это будет катастрофа. Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал Шольц. Источник: https://censor.net/ru/n3369505
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:29

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Тепер по металургам Маріуполя...
Так, вони втратили 100% доходу...але при цьому отримали 100% вільного часу..і можуть перекваліфікуватись на менш небезпечні , хоча й менш вигідні роботи...
Але і тут не має 100% втрат
Вони працюють в 5 разів спокійніше..і отримують в 3 рази менший дохід..
Але менший ризик/напруження - завжди давав менший дохід
Вони виграли здоровья-програли дохід

Вы хоть иногда новости смотрите/читаете, или только себя любимого?

Какая может быть переквалификация на другую работу в городе, где нет электричества, воды, газа? Значительная часть города превращена в груды обломков, где кроме самих обломков зданий лежат и неразорвавшиеся мины, снаряды, бомбы, разложившиеся трупы людей. Разбор этих завалов это менее опасная и спокойная работа? Оплата за эту работу только водой и едой (причем еда по выбору орков) действительно не 100% потеря дохода, но глубоко сомневаюсь, что вы отправите своих детей работать только за еду и воду на разборе завалов даже не в Мариуполе, а в любом населенном городе Украины.

Я не могу подобрать приличного эпитета к человеку, который на полном серьезе пишет такую ахинею.

Будивельник вчера, кончно, наговорил минимум на 3 Шнобелевки, но тут Вы его неправильно поняли. Он имел ввиду мариупольцев, эвакуировавшихся на Зап. Украину.
Но вообще, создаётся впечатление, что Будивельник живёт в какой-то абстрактной, придуманной им Украине на такой же абстрактной Земле.
Он рассчитывает баланс рабочей силы в условной Виннице (или во Львове?) и получает чуть ли не нехватку рабочей силы. Но стоило бы считать баланс по Украине, не забывая при этом об очень большом количестве уничтоженных или просто неработающих предприятиях на юге и востоке. Возможно, его Львов живёт и работает так же, как и до войны, но о Харькове такого точно не скажешь.
А что касается снижения уровня жизни, могу привести конкретный пример. Знакомый парень (36 лет) 24.02 забрал жену из роддома с новорожденной дочкой и уехал на Зап. Украину. Он мебельщик, в Харькове зарабатывал вполне нормально. В Мукачево работу нашёл - зарплата 10 тыс. За квартиру платить надо 15 тыс. (квартира, естественно, одинарка без "евроремонта", самая рядовая). Немного помаялся и уехал в Черкассы, где снял недостроенный дом в пригороде за оплату коммуналки. Сейчас живёт за пособие для ВПО и находит какие-то подработки. Да, чтобы не было всяких инсинуаций, он не годен к армии (спина, ещё что-то).
Насчёт цен за аренду квартиры могу добавить, что в Харькове даже перед войной можно было снять квартиру за 6-7 тыс. Сейчас, понятно, дешевле.
Знаю людей, которые сейчас живут в Германии в домах с хозяевами абсолютно бесплатно уже несколько месяцев. Но это, конечно, не про Зап. Украину.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 вер, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:30

  Andrey2512 написав:Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи.

Президент Белоруссии прилетел в Россию с неанонсировавшимся визитом.

Опять моль просит помощи в войне?) :evil:

Речь идёт о синхронизации действий в рамках ОДКБ, после объявления рифляндией аннексии территорий Украины с 30го сентября.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:43

  ЛАД написав:А что касается снижения уровня жизни, могу привести конкретный пример. Знакомый парень (36 лет) 24.02 забрал жену из роддома с новорожденной дочкой и уехал на Зап. Украину. Он мебельщик, в Харькове зарабатывал вполне нормально. В Мукачево работу нашёл - зарплата 10 тыс. За квартиру платить надо 15 тыс. (квартира, естественно, одинарка без "евроремонта", самая рядовая). Немного помаялся и уехал в Черкассы, где снял недостроенный дом в пригороде за оплату коммуналки. Сейчас живёт за пособие для ВПО и находит какие-то подработки. Да, чтобы не было всяких инсинуаций, он не годен к армии (спина, ещё что-то).
Насчёт цен за аренду квартиры могу добавить, что в Харькове даже перед войной можно было снять квартиру за 6-7 тыс. Сейчас, понятно, дешевле.
Знаю людей, которые сейчас живут в Германии в домах с хозяевами абсолютно бесплатно уже несколько месяцев. Но это, конечно, не про Зап. Украину.

15тис. за однушку в Мукачево .... ну шото дуже дорого. Хоча літо, Карпати, курортний сезон. За такі гроші можна і у Львові щось знайти, але мати зарплату не 10К.

Не зовсім зрозумілий його "маршрут": Харків-Мукачево-Черкаси. :D :D Навіщо такі "зігзаги"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:46

  Kudrjavuy написав:"Россия-24", а так же агенты влияния имеют свой кусок хлеба.
РФ будет форсировать вливание в Западную Европу, по крайней мере "беженцами от мобилизации"
Германия не поставляет Украине танки, чтобы не допустить войны НАТО с Россией, - Шольц

По словам канцлера, ФРГ поддерживает Украину, но не желает допустить расширения масштабов войны.

Германия не отправляет Украине танки, потому что не желает спровоцировать расширение масштабов войны. Если начнутся боевые действия между НАТО и Россией, то это будет катастрофа. Такое заявление сделал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", - сказал Шольц. Источник: https://censor.net/ru/n3369505

Простите, вкину отсебятины:
Даже в этом случае Они могли Взять на себя (а как раз Германия имеет такую возможность) капитального ремонта и восстановления до уровня потребностей ЗСУ - "убитых" 72ек.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:52

  Andrey2512 написав:Дыркин бредит ультиматумами после голосования и объявлением войны.

Чем это чревато? Или уже побоку, худшее позади?

Не берусь сказать насчёт "худшего", но впереди ещё очень много.
Посмотрите интересное интервью Гордона с Джоном Хербстом -
https://gordonua.com/publications/herbst-vojna-mozhet-dlitsja-5-10-let-no-esli-by-ssha-dali-vse-chto-nuzhno-ukraine-my-uvideli-by-konets-vojny-mozhet-byt-cherez-polgoda-1625718.html
– Скажите, пожалуйста, война, на ваш взгляд, скоро закончится?

– Я не знаю. На мой взгляд, многое зависит от Америки. Если бы мы дали все, что вы просите, может быть, эта война кончилась бы через полтора года или раньше даже... Если будет сохраняться сегодняшняя динамика, я не могу предсказать конец этой войны. Это все зависит от Путина: когда он поймет, что не может победить, тогда война кончится. Может быть, ваши победы через полтора года так впечатлят его... Но может быть, это будет 5–6–10 лет. Я этого не исключаю. Но если бы мы дали все, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода – полтора года. Но не в далеком будущем.


Желающим могу ещё порекомендовать интервью с Веллером - https://gordonua.com/publications/veller-esli-ukrainskie-vojska-vyhodjat-na-gosgranitsu-1991-goda-a-v-rossii-vse-ostaetsja-po-prezhnemu-ona-budet-zhit-ideej-revansha-1626023.html. Есть интересные моменты, в частности, об истории. detroytred, думаю, Вам будет интересно. Может, и ещё кому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А что касается снижения уровня жизни, могу привести конкретный пример. Знакомый парень (36 лет) 24.02 забрал жену из роддома с новорожденной дочкой и уехал на Зап. Украину. Он мебельщик, в Харькове зарабатывал вполне нормально. В Мукачево работу нашёл - зарплата 10 тыс. За квартиру платить надо 15 тыс. (квартира, естественно, одинарка без "евроремонта", самая рядовая). Немного помаялся и уехал в Черкассы, где снял недостроенный дом в пригороде за оплату коммуналки. Сейчас живёт за пособие для ВПО и находит какие-то подработки. Да, чтобы не было всяких инсинуаций, он не годен к армии (спина, ещё что-то).
Насчёт цен за аренду квартиры могу добавить, что в Харькове даже перед войной можно было снять квартиру за 6-7 тыс. Сейчас, понятно, дешевле.
Знаю людей, которые сейчас живут в Германии в домах с хозяевами абсолютно бесплатно уже несколько месяцев. Но это, конечно, не про Зап. Украину.

15тис. за однушку в Мукачево .... ну шото дуже дорого. Хоча літо, Карпати, курортний сезон. За такі гроші можна і у Львові щось знайти, але мати зарплату не 10К.

Не зовсім зрозумілий його "маршрут": Харків-Мукачево-Черкаси. :D :D Навіщо такі "зігзаги"?

Маршрут был ещё более "зигзагообразный", но там причины разные, не стал описывать подробности.
Цену на аренду во Львове во время войны и массовой миграции на запад не знаю. Но помню, что Садовой в начале войны грозился тем, кто вздувает цены. И тогда приводили примеры поднебесных цен. Чем закончилось не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, як швидко в рашазмі знайдуть у нациста, що стріляв в дітей у школі в іжевську, "український слід". Я не здивуюся, якщо все спеціально для того й влаштоване, типу трохи підняти накал ненавивті до України на фоні їх мобілізації, кацапи цілком можуть, фсб не вперше вбивати своїх громадян щоб впливати на суспільні настрої
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:А что касается снижения уровня жизни, могу привести конкретный пример. Знакомый парень (36 лет) 24.02 забрал жену из роддома с новорожденной дочкой и уехал на Зап. Украину. Он мебельщик, в Харькове зарабатывал вполне нормально. В Мукачево работу нашёл - зарплата 10 тыс. За квартиру платить надо 15 тыс. (квартира, естественно, одинарка без "евроремонта", самая рядовая). Немного помаялся и уехал в Черкассы, где снял недостроенный дом в пригороде за оплату коммуналки. Сейчас живёт за пособие для ВПО и находит какие-то подработки. Да, чтобы не было всяких инсинуаций, он не годен к армии (спина, ещё что-то).
Насчёт цен за аренду квартиры могу добавить, что в Харькове даже перед войной можно было снять квартиру за 6-7 тыс. Сейчас, понятно, дешевле.
Знаю людей, которые сейчас живут в Германии в домах с хозяевами абсолютно бесплатно уже несколько месяцев. Но это, конечно, не про Зап. Украину.

15тис. за однушку в Мукачево .... ну шото дуже дорого. Хоча літо, Карпати, курортний сезон. За такі гроші можна і у Львові щось знайти, але мати зарплату не 10К.

Не зовсім зрозумілий його "маршрут": Харків-Мукачево-Черкаси. :D :D Навіщо такі "зігзаги"?

Маршрут был ещё более "зигзагообразный", но там причины разные, не стал описывать подробности.
Цену на аренду во Львове во время войны и массовой миграции на запад не знаю. Но помню, что Садовой в начале войны грозился тем, кто вздувает цены. И тогда приводили примеры поднебесных цен. Чем закончилось не знаю.
Ну, в Черкасах багато мебльових фабрик, може й влаштується
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