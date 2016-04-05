Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.



Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».



«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.



На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».