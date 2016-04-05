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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23382339234023412342>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:16

  Faceless написав:........
Ну, в Черкасах багато мебльових фабрик, може й влаштується

Вопрос, какие там зарплаты.
Сегодняшние харьковские называть не хочу, слишком смешные.
Хотя, конечно, есть, кто зарабатывает круто. И работа есть постоянно. Например, стекольщики.
Мне после прилёта надо было отремонтировать окна. Пришли 2 хлопца, поработали 1,5 часа и взяли 3,5 тыс. И это "дёшево", т.к. другие предлагали за 8,5 тыс. (возможно, сделали бы лучше). Да, всё это без всяких расходников - требовалось только несколько саморезов и пена.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:20

  Игорь Алексеевич написав:Может вояк из раши мотивировать сдаваться в плен за выплату им потом рублями. Можно и грн, но они тупые не смогут перевести в рубли по курсу.
А за технику, которую они с собой привезут тоже конкретно за каждое оружие написать чётко стоимость.
Ещё можно им сказать, что семья пусть вылетает в Турцию и мы её потом от туда заберём в Украину.

И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
У нас сёл заброшенных полно. Выделить им 2-5 сёл и пусть, как муравьи отстраиваются и работают. Если программа заработает, то меньше наших ребят и население будет погибать. А они в свою очередь по цепочке начнут передавать, что в туалет можно сходить и стиралка есть у них в доме.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
У нас сёл заброшенных полно. Выделить им 2-5 сёл и пусть, как муравьи отстраиваются и работают. Если программа заработает, то меньше наших ребят и население будет погибать. А они в свою очередь по цепочке начнут передавать, что в туалет можно сходить и стиралка есть у них в доме.
Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад

Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.

Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 вер, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:43

Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.

Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».

«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.

На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».

https://meduza.io/news/2022/09/26/blinken-rasskazal-chto-u-ssha-est-plan-na-sluchay-primeneniya-rossiey-yadernogo-oruzhiya
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:47

Я думаю, что пуйло терять нечего, т.к. и семьи то нет у него. А др. пока конечно будут говорить словами пуйла, но если 100% дойдёт до ядерной кнопки, то его они за 5 мин. уберут.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад

Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.

Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???


Треба хоч на крок наперед думати. З десятками тисяч ворогів (те, що вони здалися, не відміняє того, що вони - вороги) у тилу ми ризикуємо куди більшими втратами потім. Тому - хіба зганяти у трудові табори, як в'язнів чи каторжників, з примусовими роботами, але ніяких "розселити по селам гвалтівників і вбивць", а потім думати, що з ними робити потім, бо утилізувати вже просто так не можна ж, а тут вони нам не потрібні
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад

Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.

Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???

Харьков.
Почему каждую ночь? Днём тоже. Кроме последних 2 дней (почему-то в городе тихо).
В подвалах уже давно не прячемся. Сигнал возд. тревоги обычно после обстрела или одновременно.
Но Ваше предложение, по-моему, не поможет. Сильно сомневаюсь, что семьи решатся. Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:54

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад

Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.

Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???


Треба хоч на крок наперед думати. З десятками тисяч ворогів (те, що вони здалися, не відміняє того, що вони - вороги) у тилу ми ризикуємо куди більшими втратами потім. Тому - хіба зганяти у трудові табори, як в'язнів чи каторжників, з примусовими роботами, але ніяких "розселити по селам гвалтівників і вбивць", а потім думати, що з ними робити потім, бо утилізувати вже просто так не можна ж, а тут вони нам не потрібні

Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут. :)
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