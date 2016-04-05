Faceless написав:........ Ну, в Черкасах багато мебльових фабрик, може й влаштується
Вопрос, какие там зарплаты. Сегодняшние харьковские называть не хочу, слишком смешные. Хотя, конечно, есть, кто зарабатывает круто. И работа есть постоянно. Например, стекольщики. Мне после прилёта надо было отремонтировать окна. Пришли 2 хлопца, поработали 1,5 часа и взяли 3,5 тыс. И это "дёшево", т.к. другие предлагали за 8,5 тыс. (возможно, сделали бы лучше). Да, всё это без всяких расходников - требовалось только несколько саморезов и пена.
Игорь Алексеевич написав:Может вояк из раши мотивировать сдаваться в плен за выплату им потом рублями. Можно и грн, но они тупые не смогут перевести в рубли по курсу. А за технику, которую они с собой привезут тоже конкретно за каждое оружие написать чётко стоимость. Ещё можно им сказать, что семья пусть вылетает в Турцию и мы её потом от туда заберём в Украину.
И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
ЛАД написав:И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
У нас сёл заброшенных полно. Выделить им 2-5 сёл и пусть, как муравьи отстраиваются и работают. Если программа заработает, то меньше наших ребят и население будет погибать. А они в свою очередь по цепочке начнут передавать, что в туалет можно сходить и стиралка есть у них в доме.
ЛАД написав:И зачем нам здесь столько россиян? Что с ними делать? За что они здесь будут жить? Или им тоже выплачивать пособие ВПО?
У нас сёл заброшенных полно. Выделить им 2-5 сёл и пусть, как муравьи отстраиваются и работают. Если программа заработает, то меньше наших ребят и население будет погибать. А они в свою очередь по цепочке начнут передавать, что в туалет можно сходить и стиралка есть у них в доме.
Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.
Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 вер, 2022 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.
Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».
«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.
На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».
Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.
Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Треба хоч на крок наперед думати. З десятками тисяч ворогів (те, що вони здалися, не відміняє того, що вони - вороги) у тилу ми ризикуємо куди більшими втратами потім. Тому - хіба зганяти у трудові табори, як в'язнів чи каторжників, з примусовими роботами, але ніяких "розселити по селам гвалтівників і вбивць", а потім думати, що з ними робити потім, бо утилізувати вже просто так не можна ж, а тут вони нам не потрібні
Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.
Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Харьков. Почему каждую ночь? Днём тоже. Кроме последних 2 дней (почему-то в городе тихо). В подвалах уже давно не прячемся. Сигнал возд. тревоги обычно после обстрела или одновременно. Но Ваше предложение, по-моему, не поможет. Сильно сомневаюсь, что семьи решатся. Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".
Faceless написав:Нефіг, це ноаі анклави "любителів росії" будуть, максимум - спочатку на примусові роботи по відновленню, а за кілька років вислати назад
Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.
Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Треба хоч на крок наперед думати. З десятками тисяч ворогів (те, що вони здалися, не відміняє того, що вони - вороги) у тилу ми ризикуємо куди більшими втратами потім. Тому - хіба зганяти у трудові табори, як в'язнів чи каторжників, з примусовими роботами, але ніяких "розселити по селам гвалтівників і вбивць", а потім думати, що з ними робити потім, бо утилізувати вже просто так не можна ж, а тут вони нам не потрібні
Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.