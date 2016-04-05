Игорь Алексеевич написав:

ЛАД написав: Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но". Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".

Если мы будем как они, то тогда мы не лучше их.

Поэтому для того что бы уменьшить наши потери, то лучше врагу предложить сейчас те условия, что бы у него была мотивация не стрелять, а сдаться с оружием. Их терроризируют семьёй, что если они сдадутся, то пострадает их семья. Поэтому вывозим семью, пусть сдаются и восстанавливают нашу страну. Это тоже рабочая сила и налоги в бюджет. Для этого есть спец. службы, которые внимательно их отсортируют и будут первые 10 лет в их наблюдении.