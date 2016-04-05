Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.
Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».
«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.
На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».
Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар. *під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).
Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною. Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 вер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".
Если мы будем как они, то тогда мы не лучше их. Поэтому для того что бы уменьшить наши потери, то лучше врагу предложить сейчас те условия, что бы у него была мотивация не стрелять, а сдаться с оружием. Их терроризируют семьёй, что если они сдадутся, то пострадает их семья. Поэтому вывозим семью, пусть сдаются и восстанавливают нашу страну. Это тоже рабочая сила и налоги в бюджет. Для этого есть спец. службы, которые внимательно их отсортируют и будут первые 10 лет в их наблюдении.
Правая коалиция победила на парламентских выборах в Италии, набрав около 44% голосов в обеих палатах.
Ожидается, что по результатам выборов премьер-министром Италии станет лидер крупнейшей партии (около 26%) «Братья Италии» Джорджа Мелони. Она будет первой женщиной во главе итальянского совета министров.
Само правительство, по оценке Politico, будет самым правым со Второй Мировой войны (то есть со времен Муссолини). ...... Джорджа Мелони имеет репутацию крайне правого политика, выступающего, в частности, против нелегальной иммиграции или расширения прав ЛГБТ, а также за введение плоской шкалы налогов. При этом после вторжения России в Украину Мелони, в отличие от других лидеров итальянских правых партий, явно поддержала Киев и позицию Запада.
ЛАД написав:Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".
Если мы будем как они, то тогда мы не лучше их. Поэтому для того что бы уменьшить наши потери, то лучше врагу предложить сейчас те условия, что бы у него была мотивация не стрелять, а сдаться с оружием. Их терроризируют семьёй, что если они сдадутся, то пострадает их семья. Поэтому вывозим семью, пусть сдаются и восстанавливают нашу страну. Это тоже рабочая сила и налоги в бюджет. Для этого есть спец. службы, которые внимательно их отсортируют и будут первые 10 лет в их наблюдении.
Игорь Алексеевич написав:Нам главное сейчас что??? Уменьшить наши потери, уменьшить обстрелы городов. Поэтому все методы хороши. Наше население тоже очень устало ежедневно не отдыхать и жить в подвалах, прятаться от обстрелов. Потом будем решать их обратно или пусть живут у нас под нашим наблюдением.
Кто здесь на форуме, кого каждую ночь накрывают градами и ракетами.???
Треба хоч на крок наперед думати. З десятками тисяч ворогів (те, що вони здалися, не відміняє того, що вони - вороги) у тилу ми ризикуємо куди більшими втратами потім. Тому - хіба зганяти у трудові табори, як в'язнів чи каторжників, з примусовими роботами, але ніяких "розселити по селам гвалтівників і вбивць", а потім думати, що з ними робити потім, бо утилізувати вже просто так не можна ж, а тут вони нам не потрібні
Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асимілюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на соответствующий вопрос журналиста телеканала CBS. При этом он отказался обсуждать детали.
Блинкен назвал ядерную риторику президента РФ Владимира Путина «безответственной» и сообщил, что США публично и в частном порядке обращались к России с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».
«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — добавил глава Госдепа США.
На вопрос журналиста, есть ли в Кремле кто-нибудь, кто может сказать Путину «нет», если тот решит применить ядерное оружие, Блинкен ответил: «Я думаю, то, на что вы указываете — огромная проблема и ахиллесова пята всех автократий. Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно».
Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар. *під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).
Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною. Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".
Речь не идёт о ядерном ударе! Речь идёт о "Будапештском меморандуме" Где даже Китай играет роль присоединившегося. Для понимания, Вам только за сегодня накинуто ряд постов. - Это, как минимум обнуление РФ, и не только с декабря 22го... А Украина - нужна только украинцам!
andrijk777 написав:............ Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар. *під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).
Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною. Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".
Faceless написав:Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Опять же не все такие как вы пишите. Многих просто пришли, забрали, рот закрыли и показали фото его жены и ребёнка и что с ними будет. Я не пишу прямо всех 100% принимать, но сейчас идёт у них мобилиз. и уверен, что может 10, 20 30% думают, как бы сдаться и что бы не пострадала его семья. Там ещё проблема с их карточными долгами, давят каждый день коллекторы или гаси долг или иди на войну. Поэтому можно с этими и поработать, пока они не натворили беды.
ЛАД написав:Какое здесь будет к ним отношение, представляете? Это кроме того, что написал Faceless. Есть и ещё "но".
Если мы будем как они, то тогда мы не лучше их. Поэтому для того что бы уменьшить наши потери, то лучше врагу предложить сейчас те условия, что бы у него была мотивация не стрелять, а сдаться с оружием. Их терроризируют семьёй, что если они сдадутся, то пострадает их семья. Поэтому вывозим семью, пусть сдаются и восстанавливают нашу страну. Это тоже рабочая сила и налоги в бюджет. Для этого есть спец. службы, которые внимательно их отсортируют и будут первые 10 лет в их наблюдении.
Боже, яка дурня. Вони - почвари, вбивці, крадії і ґвалтівники, і їхні сім'ї нічим не кращі. Навіть якщо хтось здається, зі зброєю чи без, як ви зібралися їхні сім' ї кудись вивозити? Це фізично нереально. Нашу країну таки біовідходи можуть відновлювати лише на примусових роботах. Але такі перспективи можуть дещо знизити їм бажання здаватися, а нам неприйнятно їх тримати (хоч з сім' ями, хоч без) на будь-яких умовах, окрім обмеження волі. А після того - виникне питання, як позбавити нашу землю від цього тягаря, бо ж вічно примусово працювати вони не будуть, а ще й плодитися почнуть. А нам не треба таку п' яту колону навіть в статусі негромадян, і не дай бог відкрити тим стежку отримання громадянства.
ЛАД написав:....... Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Дети тоже? Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"? И поголовно все женщины?