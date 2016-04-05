Игорь Алексеевич написав:Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Остальное флуд. Или одним словом "Орда". Как Попытки общения с ними, - Крым - Донбасс - Иловайск ................................................. Сколько ещё необходимо "науки"?
Faceless написав:Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Опять же не все такие как вы пишите. Многих просто пришли, забрали, рот закрыли и показали фото его жены и ребёнка и что с ними будет. Я не пишу прямо всех 100% принимать, но сейчас идёт у них мобилиз. и уверен, что может 10, 20 30% думают, как бы сдаться и что бы не пострадала его семья. Там ещё проблема с их карточными долгами, давят каждый день коллекторы или гаси долг или иди на войну. Поэтому можно с этими и поработать, пока они не натворили беды.
Тоді це безвольні вівці, нікчеми і в будь якому разі, вони самі до цього довели, виростили таку владу і мовчки чай сьорбали, поки їх свіввітчизники вбивали українців. То ж ніякої емпатії до цього біосміття немає і бути не може
Faceless написав:Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Опять же не все такие как вы пишите. Многих просто пришли, забрали, рот закрыли и показали фото его жены и ребёнка и что с ними будет. Я не пишу прямо всех 100% принимать, но сейчас идёт у них мобилиз. и уверен, что может 10, 20 30% думают, как бы сдаться и что бы не пострадала его семья. Там ещё проблема с их карточными долгами, давят каждый день коллекторы или гаси долг или иди на войну. Поэтому можно с этими и поработать, пока они не натворили беды.
Тоді це безвольні вівці, нікчеми і в будь якому разі, вони самі до цього довели, виростили таку владу і мовчки чай сьорбали, поки їх свіввітчизники вбивали українців. То ж ніякої емпатії до цього біосміття немає і бути не може
Здесь, у обоих результат "Восточного Геббельса". Война - это всегда страшно и не справедливо. Но каждый случай должен быть "конкретный". Расписывать даже не хочу.
ЛАД написав:....... Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Дети тоже? Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"? И поголовно все женщины?
Да, "тоже"! Досить шукати гарних росіян. Гарні виходять на вулиці і палять військомати. В Україну гарні не їдуть. І їх дружини з дітьми теж не гарні.
Рибарь (рашапропагандон) виклав мапу району Лиману-Сватово. Згідно неї можливі ще напівкотои і , як наслідок, жести доброї волі. (дивитись через ВПН).
Игорь Алексеевич написав: Опять же не все такие как вы пишите. Многих просто пришли, забрали, рот закрыли и показали фото его жены и ребёнка и что с ними будет. Я не пишу прямо всех 100% принимать, но сейчас идёт у них мобилиз. и уверен, что может 10, 20 30% думают, как бы сдаться и что бы не пострадала его семья. Там ещё проблема с их карточными долгами, давят каждый день коллекторы или гаси долг или иди на войну. Поэтому можно с этими и поработать, пока они не натворили беды.
Тоді це безвольні вівці, нікчеми і в будь якому разі, вони самі до цього довели, виростили таку владу і мовчки чай сьорбали, поки їх свіввітчизники вбивали українців. То ж ніякої емпатії до цього біосміття немає і бути не може
Здесь, у обоих результат "Восточного Геббельса". Война - это всегда страшно и не справедливо. Но каждый случай должен быть "конкретный". Расписывать даже не хочу.
Нереально кожен випадок з десятків тисяч виблядків на нашій землі розглядати окремо, це утопія. Останній крок між "колективна відповідальність" і "у кожного специфічний випадок" давно перейдено. Рожеві фантазії, що ми викупимо значну частину армії агресора, щоб вони здалися - лише фантазії. До речі, чималі премії за добровільну здачу з технікою були від самого початку, і досі є, але Ігорю Олексійовичу це, мабуть, невідомо, і він фантазує про якесь зменшення наших втрат і на масову здачу кацапів у полон.
Что касается нестратегического (тактического) ЯО, то там цепочка еще больше. Тактического боезаряда нет в войсках. Его надо забрать со склада централизованного хранения, транспортировать, подготовить носители, загрузить, провести инструктаж военных. Это длинная цепочка, и на каждом этапе могут быть сомнения, действительно ли мы этого хотим. [Кроме того] все это отслеживается. Разведка США и НАТО быстро это обнаружит
...решение о ядерном ударе — это все же решение людей. Хочется верить, что рациональность будет побеждать эмоции.
— Даже во времена холодной войны не было такой риторики, направленной на возможное использование ЯО. Тогда все понимали, что ЯО есть и может быть использовано. Было серьезное понимание, что ядерный удар одной стороны приведет к ответному ядерному удару, а это приведет к взаимному уничтожению. И никто лишний раз не напоминал об этом.
Ядерная риторика Путина давно шокирует и западные, и восточные государства. Но ничего поделать с ней нельзя. Наверное, это от отчаяния, что мир и отношения России с этим миром развиваются не так, как он хочет. Это где-то разочаровывает зарубежных руководителей или шокирует, но уже воспринимается как ужасное естество Путина. Ничего нового.
— Тактическое ЯО не поможет Москве в обороне занятых территорий. Сдерживающего эффекта для Украины оно не имеет. Применять его в разряженной среде текущей войны неэффективно. Психологический эффект скорее окажет на страны НАТО, чем на Украину. Потому возможность его применения хоть и существует, но по-прежнему низкая.
ЛАД написав:....... Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Дети тоже? Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"? И поголовно все женщины?
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки. А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти