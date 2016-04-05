RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 23382339234023412342>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:.......
Ну, Игорь Алексеевич больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут. :)

Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах

Дети тоже? :)
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?

Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7585 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Faceless
Можно узнать с какого города Вы?
Вам мало б бути достатньо, що я з України
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7585 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:41

  Hotab написав:
  ЛАД написав:...........
Дети тоже? :)
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?

Да, "тоже"!
Досить шукати гарних росіян.
Гарні виходять на вулиці і палять військомати. В Україну гарні не їдуть. І їх дружини з дітьми теж не гарні.

Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?

Рибарь (рашапропагандон) виклав мапу району Лиману-Сватово. Згідно неї можливі ще напівкотои і , як наслідок, жести доброї волі. (дивитись через ВПН).

http://rybar.ru/piwigo/i.php?/upload/20 ... 21e-xx.jpg
Наші обережні, офіційних заяв не дають. Як і минулого разу.

"напівкотои" - "напівкотли"?
У меня, кстати, открылось без ВПН.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23146
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:50

  Faceless написав:...........
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти

О тех, кто пришёл сюда с оружием в руках, речи нет. "Убей врага или он убьёт тебя", и чем больше убьёшь, тем лучше. Но с женщинами и детьми мы, вроде, не воюем.
Женщины не лучше и не хуже мужчин, но они не воюют у нас (за довольно редкими исключениями - в этом случае они уже не женщины, а воины). Цитат отдельных людей я могу найти много во всех странах. Это не показатель.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23146
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:...........
Дети тоже? :)
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?

Да, "тоже"!
Досить шукати гарних росіян.
Гарні виходять на вулиці і палять військомати. В Україну гарні не їдуть. І їх дружини з дітьми теж не гарні.

Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?


Оскільки почалось з моїх постів, то це мабуть і до мене питання - ні, я не пропонував і не пропоную вбивати дітей, сім'ї тих, хто добровільно здався і навіть самих полонених.
Вбивати, законно і доцільно, можна військовослужбовців (до їх здачі у полон), брати їх у полон теж є сенс, бо за них можна обміняти вже наших полонених.
Але спеціально робити тут "поселення сімей російських полонених" ні в якому разі не можна. І незважаючи на те, як вони до нас потрапили, вони апріорі злочинці, і мають бути тільки в місцях обмеження волі.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7585 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?

Коли підростуть і прийдуть вбивати українців "как дєд и атєц фашистав білі". А вони обов'язково прийдуть. Бо вони вже зараз обробляються в школах.

  ЛАД написав:"напівкотои" - "напівкотли"?

Угу.
Картинка дуже нагадує ізюмську операцію.
Проте двічі один сценарій рідко спрацьовує, побачимо.

  ЛАД написав:У меня, кстати, открылось без ВПН

У вас і росіяни гарні (зустрічаються) ;)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8063
З нами з: 15.02.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:01

  Faceless написав:Нереально кожен випадок з десятків тисяч виблядків на нашій землі розглядати окремо, це утопія. Останній крок між "колективна відповідальність" і "у кожного специфічний випадок" давно перейдено.

100% согласен!
На это делает ставку и )(уйло!

  Faceless написав:Рожеві фантазії, що ми викупимо значну частину армії агресора, щоб вони здалися - лише фантазії. До речі, чималі премії за добровільну здачу з технікою були від самого початку, і досі є, але Ігорю Олексійовичу це, мабуть, невідомо, і він фантазує про якесь зменшення наших втрат і на масову здачу кацапів у полон.

Он не в состоянии доступно донести, что 50% Агрессора - есть "насильно поставленные в ружьё" - тих, хто вірив в ЗСУ та "Україну" з її керманичами!
Не будет массовой сдачи в полон!
Загран отряды, уголовные статьи от 10 лет ,...- уже готовы!
Это возможно только оружием донести - "на поле боя".
Но )(уйло и его производные будут кидать новое "пушечное мясо" - Европе не ВЫГОДНО и ВСЕМУ МИРУ, что бы Украина уже завершила Войну.
Им Выгодно дабы рифляндия иссякла в Украине.
Смотрите на Латинскую Америку, Среднюю Азию, Африку, Сирию,....
Но РФ имеет на порядок от нашего возможностей, отсюда и Иранские БПЛА, далее новые (наши системы) типа РЭБ "Москва-1", те же "Калибры" отданные при разоружении, "Белые лебеди",.....

Я не зря ВАМ выставил сегодняшний комент Шольца!(как раз по этому поводу!)
Там, по каждому такое количество "подводных камней" - Политики, что...
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10075
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:01

  Faceless написав:
ЛАД написав:....
  ЛАД написав:...........
Дети тоже? :)
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?

........
Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?


Оскільки почалось з моїх постів, то це мабуть і до мене питання - ні, я не пропонував і не пропоную вбивати дітей, сім'ї тих, хто добровільно здався і навіть самих полонених.
Вбивати, законно і доцільно, можна військовослужбовців (до їх здачі у полон), брати їх у полон теж є сенс, бо за них можна обміняти вже наших полонених.
Але спеціально робити тут "поселення сімей російських полонених" ні в якому разі не можна. І незважаючи на те, як вони до нас потрапили, вони апріорі злочинці, і мають бути тільки в місцях обмеження волі.

Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23146
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:03

  ЛАД написав:Посмотрите всё же интервью с Хёрбстом. Чуть выше уже давал ссылку - https://gordonua.com/publications/herbst-vojna-mozhet-dlitsja-5-10-let-no-esli-by-ssha-dali-vse-chto-nuzhno-ukraine-my-uvideli-by-konets-vojny-mozhet-byt-cherez-polgoda-1625718.html

Вода. Фактів - 0, Аналітики - 0.
  ЛАД написав:andrijk777
Посмотрите ещё беседе с Максимом Старчаком - https://meduza.io/feature/2022/09/26/putin-pravda-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-ego-hot-chto-to-mozhet-ostanovit-i-chto-budet-esli-sluchitsya-samoe-strashnoe.

Це непогана стаття.
А ось що вибрав я:
В России президент должен передать кодовый сигнал на разблокировку ЯО и тем самым разрешить его применение. Этот сигнал передается через портативную систему управления «ядерный чемоданчик». Такие же устройства есть у министра обороны и начальника Генштаба. Фактическая возможность ядерного удара осуществима, если разрешение поступает со всех трех устройств.

Хто "у нас" міністр оборони і начальник Генштабу?
Шойгу і Геращенко. Абсолютно лояльні до путіна. Навіть після всіх невдач в Україні вони залишились на постах. А Шойгу виступив відразу після пу при об'явленні мобілізації! Тобто довіра до них також абсолютна.
Звідси висновок: якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.
Вероятно, США уже разрабатывают варианты своей реакции на такое развитие событий. Их может быть несколько. Вхождение сил НАТО в Украину, неядерный удар по российским войскам в Украине, удар тактическим ЯО США по российским войскам и так далее.

"Вхождение сил НАТО в Украину" - тобто підставити американських солдат під ядерну бомбу. :D Ну що за брєд? Не буде такого 140%.
"неядерный удар по российским войскам в Украине" - а не простіше дати Україні більше зброї. Це ж еквівалентний крок. І це якась дитяча відповідь на ядерний удар. пу пофіг на свої війська в Україні.
"удар тактическим ЯО США по российским войскам" - прекрасна відповідь. пу бомбить Україну ЯЗ і США також вдарить ЯЗ по Україні. :D Ядерна зброя ж немає вибірковості. Поляжуть і цивільні.
Ці відповіді на ЯЗ неадекватні(нереальні) нажаль і це дуже печально, як на мене, якщо навіть в таких статтях не бачать адекватних відповідей.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 вер, 2022 14:07, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:03

  ЛАД написав:
  Faceless написав:...........
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти

О тех, кто пришёл сюда с оружием в руках, речи нет. "Убей врага или он убьёт тебя", и чем больше убьёшь, тем лучше. Но с женщинами и детьми мы, вроде, не воюем.
Женщины не лучше и не хуже мужчин, но они не воюют у нас (за довольно редкими исключениями - в этом случае они уже не женщины, а воины). Цитат отдельных людей я могу найти много во всех странах. Это не показатель.

Когда ВЫ жмёте на кнопки - конкретизируйте свою мысль!
"Женщин" - Враг использует на ряду с мужчинами.
Может корректнее было бы выражения "Агрессора", "Врагов",... - пускай и женского пола?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 26 вер, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10075
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23382339234023412342>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104221
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1642)
26.09.2022 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.