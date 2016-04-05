|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:36
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
.......
Ну, Игорь Алексеевич
больше о семьях. Они не "гвалтівники і вбивці". "В табори" они точно не приедут.
Вони всі апріорі гвалтівники і вбивці, хоч з сім'ями, хоч без. Вони ж не з пробірок сюди всі прибули, більшість має сім' ї, але вже по факту тиго, що вони приперлись, вони вже вбивці, а на додачу значна частина з них - крадії, ґвалтівники і взагалі хворі на голову. Їх власні дружини заохочували на зґвалтування, вони для власних сімей мародерствують і крадуть. Це біосміття асиивлюватися може лише в тюрмах чи концтаборах
Дети тоже?
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32014
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7585 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:39
Игорь Алексеевич написав:Faceless
Можно узнать с какого города Вы?
Вам мало б бути достатньо, що я з України
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32014
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7585 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:41
Hotab написав: ЛАД написав:
...........Дети тоже?
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?
Да, "тоже"!
Досить шукати гарних росіян.
Гарні виходять на вулиці і палять військомати. В Україну гарні не їдуть. І їх дружини з дітьми теж не гарні.
Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?
"напівкотои" - "напівкотли"?
У меня, кстати, открылось без ВПН.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23146
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:50
Faceless написав:
...........
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти
О тех, кто пришёл сюда с оружием в руках, речи нет. "Убей врага или он убьёт тебя", и чем больше убьёшь, тем лучше. Но с женщинами и детьми мы, вроде, не воюем.
Женщины не лучше и не хуже мужчин, но они не воюют у нас (за довольно редкими исключениями - в этом случае они уже не женщины, а воины). Цитат отдельных людей я могу найти много во всех странах. Это не показатель.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23146
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:52
ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД написав:
...........Дети тоже?
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?
Да, "тоже"!
Досить шукати гарних росіян.
Гарні виходять на вулиці і палять військомати. В Україну гарні не їдуть. І їх дружини з дітьми теж не гарні.
Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?
Оскільки почалось з моїх постів, то це мабуть і до мене питання - ні, я не пропонував і не пропоную вбивати дітей, сім'ї тих, хто добровільно здався і навіть самих полонених.
Вбивати, законно і доцільно, можна військовослужбовців (до їх здачі у полон), брати їх у полон теж є сенс, бо за них можна обміняти вже наших полонених.
Але спеціально робити тут "поселення сімей російських полонених" ні в якому разі не можна. І незважаючи на те, як вони до нас потрапили, вони апріорі злочинці, і мають бути тільки в місцях обмеження волі.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32014
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7585 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:59
ЛАД написав:
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?
Коли підростуть і прийдуть вбивати українців "как дєд и атєц фашистав білі". А вони обов'язково прийдуть. Бо вони вже зараз обробляються в школах.
ЛАД написав:
"напівкотои" - "напівкотли"?
Угу.
Картинка дуже нагадує ізюмську операцію.
Проте двічі один сценарій рідко спрацьовує, побачимо.
ЛАД написав:
У меня, кстати, открылось без ВПН
У вас і росіяни гарні (зустрічаються)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8063
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1887 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:01
Faceless написав:
Нереально кожен випадок з десятків тисяч виблядків на нашій землі розглядати окремо, це утопія. Останній крок між "колективна відповідальність" і "у кожного специфічний випадок" давно перейдено.
100% согласен!
На это делает ставку и )(уйло!
Faceless написав:
Рожеві фантазії, що ми викупимо значну частину армії агресора, щоб вони здалися - лише фантазії. До речі, чималі премії за добровільну здачу з технікою були від самого початку, і досі є, але Ігорю Олексійовичу це, мабуть, невідомо, і він фантазує про якесь зменшення наших втрат і на масову здачу кацапів у полон.
Он не в состоянии доступно донести, что 50% Агрессора - есть "насильно поставленные в ружьё" - тих, хто вірив в ЗСУ та "Україну" з її керманичами!Не будет массовой сдачи в полон!
Загран отряды, уголовные статьи от 10 лет ,...- уже готовы!
Это возможно только оружием донести - "на поле боя".
Но )(уйло и его производные будут кидать новое "пушечное мясо" - Европе не ВЫГОДНО и ВСЕМУ МИРУ, что бы Украина уже завершила Войну.
Им Выгодно дабы рифляндия иссякла в Украине.
Смотрите на Латинскую Америку, Среднюю Азию, Африку, Сирию,....
Но РФ имеет на порядок от нашего возможностей, отсюда и Иранские БПЛА, далее новые (наши системы) типа РЭБ "Москва-1", те же "Калибры" отданные при разоружении, "Белые лебеди",.....
Я не зря ВАМ выставил сегодняшний комент Шольца!(как раз по этому поводу!)
Там, по каждому такое количество "подводных камней" - Политики, что...
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10075
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:01
Faceless написав: ЛАД написав:
....
ЛАД написав:
...........Дети тоже?
Рождаются уже "крадіями, ґвалтівниками та вбивцями"?
И поголовно все женщины?
........
Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?
Оскільки почалось з моїх постів, то це мабуть і до мене питання - ні, я не пропонував і не пропоную вбивати дітей, сім'ї тих, хто добровільно здався і навіть самих полонених.
Вбивати, законно і доцільно, можна військовослужбовців (до їх здачі у полон), брати їх у полон теж є сенс, бо за них можна обміняти вже наших полонених.
Але спеціально робити тут "поселення сімей російських полонених" ні в якому разі не можна. І незважаючи на те, як вони до нас потрапили, вони апріорі злочинці, і мають бути тільки в місцях обмеження волі.
Ну так я, в общем, с такой
постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности
(не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23146
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:03
Вода. Фактів - 0, Аналітики - 0.
Це непогана стаття.
А ось що вибрав я:
В России президент должен передать кодовый сигнал на разблокировку ЯО и тем самым разрешить его применение. Этот сигнал передается через портативную систему управления «ядерный чемоданчик». Такие же устройства есть у министра обороны и начальника Генштаба. Фактическая возможность ядерного удара осуществима, если разрешение поступает со всех трех устройств.
Хто "у нас" міністр оборони і начальник Генштабу? Шойгу і Геращенко. Абсолютно лояльні до путіна.
Навіть після всіх невдач в Україні вони залишились на постах. А Шойгу виступив відразу після пу при об'явленні мобілізації! Тобто довіра до них також абсолютна.
Звідси висновок: якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.
Вероятно, США уже разрабатывают варианты своей реакции на такое развитие событий. Их может быть несколько. Вхождение сил НАТО в Украину, неядерный удар по российским войскам в Украине, удар тактическим ЯО США по российским войскам и так далее.
"Вхождение сил НАТО в Украину" - тобто підставити американських солдат під ядерну бомбу.
Ну що за брєд? Не буде такого 140%.
"неядерный удар по российским войскам в Украине
" - а не простіше дати Україні більше зброї. Це ж еквівалентний крок. І це якась дитяча відповідь на ядерний удар. пу пофіг на свої війська в Україні.
"удар тактическим ЯО США по российским войскам" - прекрасна відповідь. пу бомбить Україну ЯЗ і США також вдарить ЯЗ по Україні.
Ядерна зброя ж немає вибірковості. Поляжуть і цивільні.Ці відповіді на ЯЗ неадекватні(нереальні) нажаль і це дуже печально, як на мене, якщо навіть в таких статтях не бачать адекватних відповідей.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 26 вер, 2022 14:07, всього редагувалось 2 разів.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4130
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:03
ЛАД написав: Faceless написав:
...........
Хто знає якими народжуються, але виховуються саме так. І чим жінки краще чоловіків? "який руський не вкраде нічого" - цитата жінки, росіянки.
А вбивці вони стають вже одразу по факту прибуття сюди як вояк. Це війна, і ворога є повне право вбивати просто тому, що він тут, і для цього немає потреби відкривати справу й досліджувати, що конкретно він там встиг накоїти
О тех, кто пришёл сюда с оружием в руках, речи нет. "Убей врага или он убьёт тебя", и чем больше убьёшь, тем лучше. Но с женщинами и детьми мы, вроде, не воюем.
Женщины не лучше и не хуже мужчин, но они не воюют у нас (за довольно редкими исключениями - в этом случае они уже не женщины, а воины). Цитат отдельных людей я могу найти много во всех странах. Это не показатель.
Когда ВЫ жмёте на кнопки - конкретизируйте свою мысль!
"Женщин" - Враг использует на ряду с мужчинами.Может корректнее было бы выражения "Агрессора", "Врагов",... - пускай и женского пола
?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Пон 26 вер, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10075
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104221
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|465962
|
|
|1
|3887
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|