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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2339234023412342>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?

Коли підростуть і прийдуть вбивати українців "как дєд и атєц фашистав білі". А вони обов'язково прийдуть. Бо вони вже зараз обробляються в школах.

Ось тоді і поговоримо.
Зараз буду вважати, що Ви ухилилися від відповіді.

  ЛАД написав:"напівкотои" - "напівкотли"?

Угу.
Картинка дуже нагадує ізюмську операцію.
Проте двічі один сценарій рідко спрацьовує, побачимо.

  ЛАД написав:У меня, кстати, открылось без ВПН

У вас і росіяни гарні (зустрічаються) ;)

Це не у мене, а у Тріолана. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ось тоді і поговоримо.
Зараз буду вважати, що Ви ухилилися від відповіді

Про що ви хочете поговорити "тоді"? Вороги вони (дружини і діти орків) вже зараз. Вбивати їх поки що нема за що. До цього ніхто і не закликав. (хоча... сім'ї гвалтівників та вбивць цивільного населення в Україні було б не зайвим вирізати.. щоб татусі подумали, чи творити злочини в Україні). Від якої відповіді тут хто ухилявся?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 вер, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:29

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Посмотрите всё же интервью с Хёрбстом. Чуть выше уже давал ссылку - https://gordonua.com/publications/herbst-vojna-mozhet-dlitsja-5-10-let-no-esli-by-ssha-dali-vse-chto-nuzhno-ukraine-my-uvideli-by-konets-vojny-mozhet-byt-cherez-polgoda-1625718.html

Вода. Фактів - 0, Аналітики - 0.

Ну фактов, действительно, 0. А какие факты Вы хотите от дипломата? Но оценки есть интересные.

Ці відповіді на ЯЗ неадекватні(нереальні) нажаль і це дуже печально, як на мене, якщо навіть в таких статтях не бачать адекватних відповідей.

К сожалению, вряд ли существуют адекватные ответы на применение ЯО.
Так же, как, на мой взгляд, не существует адекватного применения ЯО. Даже в случае критической угрозы существованию государства, о чём говорится в росс. военной доктрине. ("Зачем нужен такой мир, в котором нет России").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Звідси висновок: якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.

Так ви ж далі не прочитали:
Затем сигнал поступает в специальную службу Генштаба, которая, в свою очередь, передает приказ конкретному командованию, в чьем расположении находятся ядерные силы. После этого — от командования к конкретному офицеру, ответственному за фактический пуск.

Всього в ланцюжку 5 чи 6 чоловік. Так що, думаю гарантія далеко не 100%.
Та й по Шойгу/Герасимову - вони 100% лояльні, поки не йдеться про власну шкуру. А при ядерному ударі перспективи для їх шкур підкоптитися зростають. Я б оцінив перспективу ядерного удару в 50%: або буде, або не буде ;-)
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:32

Hotab
Дети - не враги.
Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить".
Опыт Германии показал, что это не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:........
Не буду сейчас о "гарних росіянах" и, в частности, о мобилизованных.
Но вопрос о детях повторю.
Их тоже надо уничтожать, как и тех, кто пришёл к нам с оружием в руках?


Оскільки почалось з моїх постів, то це мабуть і до мене питання - ні, я не пропонував і не пропоную вбивати дітей, сім'ї тих, хто добровільно здався і навіть самих полонених.
Вбивати, законно і доцільно, можна військовослужбовців (до їх здачі у полон), брати їх у полон теж є сенс, бо за них можна обміняти вже наших полонених.
Але спеціально робити тут "поселення сімей російських полонених" ні в якому разі не можна. І незважаючи на те, як вони до нас потрапили, вони апріорі злочинці, і мають бути тільки в місцях обмеження волі.

Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?


Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Hotab
Дети - не враги.
Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить".
Опыт Германии показал, что это не так.
Вони потенційні майбутні вороги. Хіба що зовсім маоі, і якщо виховувати їх, як свого часу турки яничар.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:54

Ещё интересно - https://meduza.io/feature/2022/09/21/ya-ne-hochu-voevat-chto-delat - "Я не хочу воевать. Что делать? Отвечает военный юрист".
— Сейчас очень закручиваются гайки, да. По нынешнему указу даже те военнослужащие, у кого истек срок контракта, не могут уехать [домой]. Они обязаны продолжать военную службу. Основания для увольнения сократились до трех — состариться, потерять здоровье либо на зону. Да и как-то реализовать право на отказ от военной службы по убеждениям военнослужащим сейчас будет катастрофически тяжело, и их за реализацию их права, которое, по сути, признавалось российским государством, теперь будут, скорее всего, наказывать в уголовном порядке.

Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:00

  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?


Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.

Я недаром отметил: "при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался". А там пусть "Свобода России" разбирается доверять ему или нет.

Вони потенційні майбутні вороги.

Повторю:
Дети - не враги.
Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить"

:?:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:01

  Letusrock написав:
  edvardd написав:Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .

це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі

ТГ

со стороны Италии нам может быть подложена свыня - там прошли выборы, побеждает коалиция крайне правых, как мы знаем они любят уйло...тётка премьер на словах за нас, но всё очень неоднозначно...
edvardd
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