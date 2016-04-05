ЛАД написав:......... Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил. Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?
Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.
Я недаром отметил: "при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался". А там пусть "Свобода России" разбирается доверять ему или нет.
Вони потенційні майбутні вороги.
Повторю:
Дети - не враги. Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить"
edvardd написав:Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .
це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі
ТГ
со стороны Италии нам может быть подложена свыня - там прошли выборы, побеждает коалиция крайне правых, как мы знаем они любят уйло...тётка премьер на словах за нас, но всё очень неоднозначно...
ЛАД написав:Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
Эмиграция - не выпускают и опять же в заложниках останется семья, если прятаться. Да и куда спрятаться??? Много рассказывают как не пойти на войну типа сиди дома, не открывай дверь, но это всё утиные истории без конкретики. А при том сейчас аэропорты все в раши перекрыты и под вниманием полиции все мужики, границы тоже перекрыты. В том же Крыму татар вылавливают и отправляют на войну. А вот здесь уже должны наши спец. службы на линии фронта начинать принимать решения, как им перейти линию фронта и что бы потом их семьи не попали под раздачу фсб.
Затем сигнал поступает в специальную службу Генштаба, которая, в свою очередь, передает приказ конкретному командованию, в чьем расположении находятся ядерные силы. После этого — от командования к конкретному офицеру, ответственному за фактический пуск.
Всього в ланцюжку 5 чи 6 чоловік. Так що, думаю гарантія далеко не 100%. Та й по Шойгу/Герасимову - вони 100% лояльні, поки не йдеться про власну шкуру. А при ядерному ударі перспективи для їх шкур підкоптитися зростають. Я б оцінив перспективу ядерного удару в 50%: або буде, або не буде
А ви думаєте ті "5 чи 6 чоловік" не перевірені разів так 100? Чи може ви думаєте пу такий дурак і не проконтролює цей момент перед "нажаттям кнопки"? Нічого там у них не підкоптиться. Ядерного удару у відповідь по Москві не буде - майже 100%. Навіть якщо буде - в бункері гарантоване виживання.
Я не оцінюю "перспективи ядерного удару"! Я говорю що якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.
ЛАД написав:Так же, как, на мой взгляд, не существует адекватного применения ЯО. Даже в случае критической угрозы существованию государства, о чём говорится в росс. военной доктрине. ("Зачем нужен такой мир, в котором нет России").
План пу такий: референдум, приєднання цих територій до РФ, об'явлення війни Україні по факту розміщення її військ на території РФ. І дальше у випадку втрати територій РФ(тобто щойно-приєднаних територій), тобто наступу ЗСУ - ядерний удар. Все адекватно і логічно!
ЛАД написав:......... Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил. Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?
Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.
Я недаром отметил: "при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался". А там пусть "Свобода России" разбирается доверять ему или нет.
Вони потенційні майбутні вороги.
Повторю:
Дети - не враги. Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить"
Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій. Хтозна, як воно суб'єктивно сприйматиметься в конкретній ситуації, одному це "не безвихідь", а інший вже в штани наклав і побіг здаватися, щоб не вбили, і брехати будь що. А тільки небезпека зникне - знову пісна про дідиваєвалі, адиннарот і інше. Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?
Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.
Faceless написав:Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.
Мне нагадует у вас 37 год. Я правда тогда ещё и не думал рождаться, т.к родители тоже не родились, но много читал. Тогда всю семью могли расстрелять или за проволку лет на 20 отправляли жён с детьми.
Я й пишу, що вже інші часи, ніхто нікого розстрілювати не збирається, але й завозити їх сюди не потрібно. І так, вони вороги, і якщо вже сюди якимось чином приперлись - то ні про яке життя серед цивільного населення не може бути й мови, в окремих таборах хай відшкдовують нанесену Україні шкоду, а потім повертаються в свою рашку
В Луганской области досрочно закончила воевать первая партия "частично мобилизированных" из России, много 200-х и 300-х, — сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в фейсбуке: https://ru-ru.facebook.com/donikroman/
"Говорят, в Луганскую область прибыл первый эшелон с мобилизованными в РФ. Они уже учтены ССУшниками как 200 и 300. Умершим за В.В. Путина хочется пожелать крепкого здоровья и попросить операторов Хаймарсов поставить песню Б. Гребенщикова "Этот поезд в огне".