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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2331233223332334>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:00

  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?


Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.

Я недаром отметил: "при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался". А там пусть "Свобода России" разбирается доверять ему или нет.

Вони потенційні майбутні вороги.

Повторю:
Дети - не враги.
Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить"

:?:
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:01

  Letusrock написав:
  edvardd написав:Романенко: По моей информации, Си Цзиньпинь все. То есть 15 октября переизбран не будет .

це де він виклав? бо на сторінці у ФБ пост інакшого змісту "Пока не ясно, что происходит в Китае. Но есть Си Цзиньпина действительно отстранят, то вероятность того, что США достигнут сделки с Китаем насчёт мирового устройства увеличится." - тобто тільки гадання на кофейній гущі

ТГ

со стороны Италии нам может быть подложена свыня - там прошли выборы, побеждает коалиция крайне правых, как мы знаем они любят уйло...тётка премьер на словах за нас, но всё очень неоднозначно...
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
Эмиграция - не выпускают и опять же в заложниках останется семья, если прятаться. Да и куда спрятаться??? Много рассказывают как не пойти на войну типа сиди дома, не открывай дверь, но это всё утиные истории без конкретики. А при том сейчас аэропорты все в раши перекрыты и под вниманием полиции все мужики, границы тоже перекрыты. В том же Крыму татар вылавливают и отправляют на войну. А вот здесь уже должны наши спец. службы на линии фронта начинать принимать решения, как им перейти линию фронта и что бы потом их семьи не попали под раздачу фсб.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:06

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Звідси висновок: якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.

Так ви ж далі не прочитали:
Затем сигнал поступает в специальную службу Генштаба, которая, в свою очередь, передает приказ конкретному командованию, в чьем расположении находятся ядерные силы. После этого — от командования к конкретному офицеру, ответственному за фактический пуск.

Всього в ланцюжку 5 чи 6 чоловік. Так що, думаю гарантія далеко не 100%.
Та й по Шойгу/Герасимову - вони 100% лояльні, поки не йдеться про власну шкуру. А при ядерному ударі перспективи для їх шкур підкоптитися зростають. Я б оцінив перспективу ядерного удару в 50%: або буде, або не буде ;-)

А ви думаєте ті "5 чи 6 чоловік" не перевірені разів так 100? Чи може ви думаєте пу такий дурак і не проконтролює цей момент перед "нажаттям кнопки"?
Нічого там у них не підкоптиться. Ядерного удару у відповідь по Москві не буде - майже 100%. Навіть якщо буде - в бункері гарантоване виживання.

Я не оцінюю "перспективи ядерного удару"! Я говорю що якщо пу вирішить натиснути червону кнопку - ядерні ракети 100% полетять.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:11

  ЛАД написав:Так же, как, на мой взгляд, не существует адекватного применения ЯО. Даже в случае критической угрозы существованию государства, о чём говорится в росс. военной доктрине. ("Зачем нужен такой мир, в котором нет России").

План пу такий: референдум, приєднання цих територій до РФ, об'явлення війни Україні по факту розміщення її військ на території РФ.
І дальше у випадку втрати територій РФ(тобто щойно-приєднаних територій), тобто наступу ЗСУ - ядерний удар.
Все адекватно і логічно!
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Ну так я, в общем, с такой постановкой вопроса и не спорил.
Хотя тут тоже возможны варианты. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?


Так, теж апріорі злочинець. Ви подивіться, що говорять одні й ті самі кацапи в полоні і за мить після обміну - набрехати й прикинутися "прінудітєльно мобілізірованим, йа нічего плахого не сдєлал" може кожен. І ви ше їм хочете дати зброю? Щоб воювати в складі наших військ, спочатку треба заслужити довіру, але просто виказаного бажання для цього недостатньо. Я б хіба на розмінування відправив, і те, це не вітається всякими конвенціями.

Я недаром отметил: "при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался". А там пусть "Свобода России" разбирается доверять ему или нет.

Вони потенційні майбутні вороги.

Повторю:
Дети - не враги.
Иначе нужно как в старину вырезать всех - "вырастут, будут мстить"

:?:


Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій. Хтозна, як воно суб'єктивно сприйматиметься в конкретній ситуації, одному це "не безвихідь", а інший вже в штани наклав і побіг здаватися, щоб не вбили, і брехати будь що. А тільки небезпека зникне - знову пісна про дідиваєвалі, адиннарот і інше.
Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?

Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:31

  ЛАД написав:...решение о ядерном ударе — это все же решение людей.

Можливо й байка, але кажуть що оцей чоловік не дозволив розпочати ядерну війну 39 років тому, коли, на підставі помилок обладнання, виникла необхідність жмакнути червону кнопку
красная кнопка была на пункте управления: «Она на том пульте дежурного находилась под металлическим колпачком, со свинцовой пломбой. Чтоб случайно никто не нажал. Но только… снизу к ней даже провода подключены не были!»
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.
Мне нагадует у вас 37 год. Я правда тогда ещё и не думал рождаться, т.к родители тоже не родились, но много читал. Тогда всю семью могли расстрелять или за проволку лет на 20 отправляли жён с детьми.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:36

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.
Мне нагадует у вас 37 год. Я правда тогда ещё и не думал рождаться, т.к родители тоже не родились, но много читал. Тогда всю семью могли расстрелять или за проволку лет на 20 отправляли жён с детьми.

Я й пишу, що вже інші часи, ніхто нікого розстрілювати не збирається, але й завозити їх сюди не потрібно. І так, вони вороги, і якщо вже сюди якимось чином приперлись - то ні про яке життя серед цивільного населення не може бути й мови, в окремих таборах хай відшкдовують нанесену Україні шкоду, а потім повертаються в свою рашку
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:37

https://donpress.com/news/26-09-2022-pe ... ila-voevat
Зображення
В Луганской области досрочно закончила воевать первая партия "частично мобилизированных" из России, много 200-х и 300-х, — сообщает волонтер Роман Доник на своей странице в фейсбуке: https://ru-ru.facebook.com/donikroman/

"Говорят, в Луганскую область прибыл первый эшелон с мобилизованными в РФ. Они уже учтены ССУшниками как 200 и 300. Умершим за В.В. Путина хочется пожелать крепкого здоровья и попросить операторов Хаймарсов поставить песню Б. Гребенщикова "Этот поезд в огне".
Kudrjavuy
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