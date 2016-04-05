Додано: Пон 26 вер, 2022 18:04

ЛАД написав: Faceless написав: .......

Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?



Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка. .......Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.

Вот только не надо "свабода росії".

Легион "Свобода России" реально сражается на нашей стороне.



Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?

Тогда чем мы будем отличаться от них? Вот только не надо "свабода росії".Легион "Свобода России"сражается на нашей стороне.Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?Тогда чем мы будем отличаться от них?

Да я дуже радий за легіон, але це не означає, що треба все біосміття з рашки треба приймати в наші лави й озброюватиВід кого відрізнятися, навіщо, за якими ознаками? Що в вашій голові взагалі робиться, я не знаю.Якісь сім'ї знищувати то вам в голову пришло, я цього і не пропонував.Останній раз повторю:- росіяни - вороги- всі російські військові - не просто вороги, а й вбивці вже по факту свого статусу. Незалежно від того, чи збираються вони здаватися, чи ні. Частина з них ще й крадії й ґвалтівники.- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових, окрім того факту, що самі хоч не приперлися зі зброєю.- ні самі військові, ні їх сім' ї нам тут в Україні не потрібні. Бо див попередній пункт - вони вороги, потенційна п' ята колона. Ніякої асиміляції і розселення в тилу. Хай хоч як здаються. Якщо вони здалися в полон, то мають бути під наглядом, як в' язні/полонені, а там вже як піде - обмін, примусові роботи, а потім депортація назад.Як бачите, тут нема нічого дикого. Якщо вже й так не зрозуміло, і вам ще щось ввижається, якість розправи над цивільними і т п - я вже не знаю