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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2331233223332334
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:08

  Faceless написав:.......
Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?

Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.

Вот только не надо "свабода росії".
Легион "Свобода России" реально сражается на нашей стороне.

Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:13

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
Эмиграция - не выпускают и опять же в заложниках останется семья, если прятаться. Да и куда спрятаться??? Много рассказывают как не пойти на войну типа сиди дома, не открывай дверь, но это всё утиные истории без конкретики. А при том сейчас аэропорты все в раши перекрыты и под вниманием полиции все мужики, границы тоже перекрыты. В том же Крыму татар вылавливают и отправляют на войну. А вот здесь уже должны наши спец. службы на линии фронта начинать принимать решения, как им перейти линию фронта и что бы потом их семьи не попали под раздачу фсб.

Посмотрите статью.
Хотя, в общем, Вы правы. Практически, если захотят, то достанут. Расчёт только на то, что пока будут искать/вылавливать человека, выполнят "план по валу" и не захотят дальше возиться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 вер, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:22

Как выглядит Изюм и окрестные села после "русского мира"
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 5/480p.mp4
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О ценах:
https://patrioty.org.ua/politic/budut-v ... 37334.html
На українців чекає чергове подорожчання продуктів, у тому числі борщового набору, молочки та яєць. Останні, за словами директора Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, значно зростуть у ціні. Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передають Патріоти України.

Він зазначив, що ціни в Україні на продукти рекордно зростали в перші чотири місяці повномасштабного вторгнення Росії. На сьогодні зростання сповільнилося, але не зупинилося.

"До кінця року і наприкінці зими побачимо ціну по 50 гривень за десяток яєць. У грудні ми матимемо максимальну ціну, а ось у січні вона знижуватиметься", - зазначив Дорошенко.

За його прогнозом, у цей же період варто очікувати на подорожчання борщового набору. Наприклад, картопля може коштувати по 30 гривень за кілограм.

"Молочка також подорожчає і її ціни будуть вищими за європейські. Хоча така тенденція є постійним явищем останніх років", - сказав Дорошенко. Він додав, що дефіциту сирів в Україні не буде і нестача сировини чи молочки тривалого зберігання вирішуватиметься шляхом імпорту з Європи. Він також наголосив, що на ціноутворення впливатиме курс долара.

Я, думаю, он не открыл новость - яйца уже по 50 грн,....
О картоплі -....
Цены на базовые харчи - в 2 раза больше, чем в том же АТБ вне зоны...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну, а это, к пониманию с кем мы имеем дело и формированием отношения к ним:
Російські окупанти готують інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з подальшою кривавою провокацією. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передають Патріоти України.
https://patrioty.org.ua/politic/rosiian ... 37332.html
"ІПСО полягає в оголошенні того, що військовополонені ЗСУ, які перебувають в Оленівці, нібито готові воювати на боці російських окупаційних військ. Це брехня! Окупантами зараз ведеться формування батальйону імені Богдана Хмельницького, до складу якого будуть нібито включати цих типу "добровольців". На першому етапі суть ІПСО перекрити факт участі росіян у війні проти Росії, які увійшли до складу ЗСУ, а також компенсувати ганьбу від мобілізації у РФ", – зазначив експерт.

За словами Коваленка, другий етап ІПСО – це показати, що українські полонені нібито бажають, якомога швидше, отримати так зване "громадянство" так званої "ДНР".

"Третій етап – це їхня ліквідація. Росіяни готують ліквідацію всіх цих, нібито, добровольців, щоб звинуватити у ній ВСУ. Мовляв, Київ дізнавшись, що полонені повально отримують паспорти "ДНР" і нібито будуть воювати проти ЗСУ, вирішив їх ліквідувати", – повідомив оглядач.

"Насправді ніхто ніякі паспорти не буде отримувати та ні в які батальйони вступати не буде. На цьому етапі буде проведено Інсценування. А на заключному здійснено масове вбивство полонених, щоб приховати, в першу чергу, страти та знущання. У першому випадку, була просто спроба звалити масове вбивство полонених на якийсь удар ВСУ. Зараз ведеться підготовка до більш продуманої провокації, в кілька етапів", – додав Коваленко.

А, то растянули на 10ок страниц, но не смогли прийти к ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 26 вер, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:02

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
Эмиграция - не выпускают и опять же в заложниках останется семья, если прятаться. Да и куда спрятаться??? Много рассказывают как не пойти на войну типа сиди дома, не открывай дверь, но это всё утиные истории без конкретики. А при том сейчас аэропорты все в раши перекрыты и под вниманием полиции все мужики, границы тоже перекрыты. В том же Крыму татар вылавливают и отправляют на войну. А вот здесь уже должны наши спец. службы на линии фронта начинать принимать решения, как им перейти линию фронта и что бы потом их семьи не попали под раздачу фсб.

Посмотрите статью.
Хотя, в общем, Вы правы. Практически, если захотят, то достанут. Расчёт только на то, что пока будут искать/вылавливать человека, выполнят "план по валу" и не захотят дальше возиться.

что то на ветке несвежими портянками потянуло...
есть горячая линия для желающих сдаться
или будем тут проблемы мышебратьев решать как им удобней будет?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?

Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.

Вот только не надо "свабода росії".
Легион "Свобода России" реально сражается на нашей стороне.

Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Да я дуже радий за легіон, але це не означає, що треба все біосміття з рашки треба приймати в наші лави й озброювати

Від кого відрізнятися, навіщо, за якими ознаками? Що в вашій голові взагалі робиться, я не знаю.
Якісь сім'ї знищувати то вам в голову пришло, я цього і не пропонував.
Останній раз повторю:
- росіяни - вороги
- всі російські військові - не просто вороги, а й вбивці вже по факту свого статусу. Незалежно від того, чи збираються вони здаватися, чи ні. Частина з них ще й крадії й ґвалтівники.
- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових, окрім того факту, що самі хоч не приперлися зі зброєю.
- ні самі військові, ні їх сім' ї нам тут в Україні не потрібні. Бо див попередній пункт - вони вороги, потенційна п' ята колона. Ніякої асиміляції і розселення в тилу. Хай хоч як здаються. Якщо вони здалися в полон, то мають бути під наглядом, як в' язні/полонені, а там вже як піде - обмін, примусові роботи, а потім депортація назад.

Як бачите, тут нема нічого дикого. Якщо вже й так не зрозуміло, і вам ще щось ввижається, якість розправи над цивільними і т п - я вже не знаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:07

Бавовна у Криму

🔥 Сегодня в Красноперекопске в 9.15 раздался такой мощный взрыв, что стекла в окнах вибрировали даже в селах за 25 км от города.
Уточнень досі немає...
Вдоль дороги в районе Красноперекопска появились странные "кучки" из шаров.
Возле них можно заметить военнослужащих. Также есть ящики, в которых данные шары привезли.
Шо воно таке?
Джерело: https://t.me/Crimeanwind/10749?single
fler
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