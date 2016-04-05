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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2332233323342335
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:56

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ₚусня як вона єЗображенняЗображенняЗображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:21

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Практически реальные способы - эмиграция или скрываться от военкомата.
Эмиграция - не выпускают и опять же в заложниках останется семья, если прятаться. Да и куда спрятаться??? Много рассказывают как не пойти на войну типа сиди дома, не открывай дверь, но это всё утиные истории без конкретики. А при том сейчас аэропорты все в раши перекрыты и под вниманием полиции все мужики, границы тоже перекрыты. В том же Крыму татар вылавливают и отправляют на войну. А вот здесь уже должны наши спец. службы на линии фронта начинать принимать решения, как им перейти линию фронта и что бы потом их семьи не попали под раздачу фсб.

как в крыму в 2014-выстрелить в воздух боекомплект и выйти с части и на территорию Украины за корочкой УБД.Меня помню очень удивило это решение-всем кто вышел с Крыма дать участников боевых действий.Там только морпехи чуть посопротевлялись рукопашкой а остальные просто гимн пели и сдавались(хотя если честно без приказа что ты сделаешь,а пастор с юлей всрались).....пусть и кацапы в воздух стреляют а потом говорят что в бою сдались,что тут выдумывать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:29

  Прохожий написав:.........
или будем тут проблемы мышебратьев решать как им удобней будет?

я не собираюсь решать проблемі мышебратьев.
Статью их юриста привёл только к тому, чтобы показать методы их государства борьбы с уклонистами и практически нереальность уклонения.
Как вывод (если Вам непонятно) - единственный метод это борьба против войны (как в Дагестане. Только ещё более массово и решительно).
А у Вас запах портянок нюх отбил?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 вер, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:34

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:.........
или будем тут проблемы мышебратьев решать как им удобней будет?

я не собираюсь решать проблемв мышебратьев.
Статью их юриста привёл только к тому. чтобы показать методы их государства борьбы с уклонистами и практически нереальность уклонения.
Как вывод (если Вам непонятно) - единственный метод это борьба против войны (как в Дагестане. только ещё более массово и решительно).
А у Вас запах портянок нюх отбил?

Бідолашні росіяни. І за що їм такі незгоди?
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:35

  _Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.

Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму?
Може ще й до сьомого коліна?
Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує.
Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:51

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Яка нафіг "свабода росії"? Хто, коди і як має розбиратися?

Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.

Вот только не надо "свабода росії".
Легион "Свобода России" реально сражается на нашей стороне.

Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Да я дуже радий за легіон, але це не означає, що треба все біосміття з рашки треба приймати в наші лави й озброювати

Про все я не казав.

Від кого відрізнятися, навіщо, за якими ознаками? Що в вашій голові взагалі робиться, я не знаю.
Якісь сім'ї знищувати то вам в голову пришло, я цього і не пропонував.
Останній раз повторю:
- росіяни - вороги
- всі російські військові - не просто вороги, а й вбивці вже по факту свого статусу. Незалежно від того, чи збираються вони здаватися, чи ні. Частина з них ще й крадії й ґвалтівники.
- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових, окрім того факту, що самі хоч не приперлися зі зброєю.
- ні самі військові, ні їх сім' ї нам тут в Україні не потрібні. Бо див попередній пункт - вони вороги, потенційна п' ята колона. Ніякої асиміляції і розселення в тилу. Хай хоч як здаються. Якщо вони здалися в полон, то мають бути під наглядом, як в' язні/полонені, а там вже як піде - обмін, примусові роботи, а потім депортація назад.

Як бачите, тут нема нічого дикого. Якщо вже й так не зрозуміло, і вам ще щось ввижається, якість розправи над цивільними і т п - я вже не знаю

Згоден з усім, окрім підкресленого.
Це протирічить усім міжнародним законам.
Мені нічого не ввижається.
Це були Ваші слова:
Вони потенційні майбутні вороги. Хіба що зовсім маоі, і якщо виховувати їх, як свого часу турки яничар

Як "у старовину" зараз не вийде, все ж таки трохи цивілізованіше стало. Але сім'ї ворогів, включаючи дітей - теж вороги. Крапка.

З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.
Після цього я й запитав Вас:
Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Так що або акуратніше висловлюйтесь, або не прикидайтесь, що не розумієте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:57

А барыгам по цимбалам:
Нацполиция Украины задержала 61-летнего собственника компании, которая в нарушение запрета на импорт покупала и продавала сельскохозяйственную технику из Беларуси и России через офшоры.

По месту проживания задержанного и на площадках хранения техники прошли обыски. На имущество, в том числе на банковские счета, на которых находилось около 3 млн долларов, 18 земельных участков, нежилые помещения, дома, квартиры, более 1000 единиц сельхозтехники, наложен арест,

Во всём мире и это стоит понимать!!! :!:
Kudrjavuy
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