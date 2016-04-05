Від кого відрізнятися, навіщо, за якими ознаками? Що в вашій голові взагалі робиться, я не знаю.

Якісь сім'ї знищувати то вам в голову пришло, я цього і не пропонував.

Останній раз повторю:

- росіяни - вороги

- всі російські військові - не просто вороги, а й вбивці вже по факту свого статусу. Незалежно від того, чи збираються вони здаватися, чи ні. Частина з них ще й крадії й ґвалтівники.

- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових, окрім того факту, що самі хоч не приперлися зі зброєю.

- ні самі військові, ні їх сім' ї нам тут в Україні не потрібні. Бо див попередній пункт - вони вороги, потенційна п' ята колона. Ніякої асиміляції і розселення в тилу. Хай хоч як здаються. Якщо вони здалися в полон, то мають бути під наглядом, як в' язні/полонені, а там вже як піде - обмін, примусові роботи, а потім депортація назад.



Як бачите, тут нема нічого дикого. Якщо вже й так не зрозуміло, і вам ще щось ввижається, якість розправи над цивільними і т п - я вже не знаю