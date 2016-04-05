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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2333233423352336
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:06

В китайском городе Хэйхэ у моста через реку Амур на границе с Россией напротив российского города Благовещенск установили колючую проволоку.
https://donpress.com/news/26-09-2022-v- ... orozhnosti
В Китае также не желают видеть нелегалов, которые могут бежать из России на фоне объявленной Путиным мобилизации.
Зображення

А фины стали жаловаться, что множество русских дезертиров стали отлавливать в лесах Финляндии.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 26 вер, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:10

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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Дагестану много противоречивых новостей.
Последняя из них:
В России появилась информация о приостановке мобилизации в Дагестане.
https://donpress.com/news/26-09-2022-pu ... -dagestane
Российские СМИ опубликовали якобы приказ военного комиссара республики Дагестан Мустафаева.

В приказе сообщается о приостановке частичной мобилизации в республике до отдельного распоряжения в "связи с качественным выполнением мероприятия".

В документе утверждается, что якобы уже набрано достаточное количество мобилизованных граждан из числа жителей Дагестана.
Зображення

Если это соответствует факту, то то-же светит, "при усердии" остальным регионам.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:53

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.

Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму?
Може ще й до сьомого коліна?
Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує.
Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.

Это я бы сделал апогеем Вашей, сегодняшней активности:
https://t.me/Ukraine_365News/37426
"Антирусское государство должно быть ликвидировано. Хотят этого жители Запорожья, Одессы и Тернополя или не хотят. Идет война. Или мы вас, или вы нас", - резюмировал Гиркин.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/259397_1664218705

Или Вашими же словами:
- Хотите жить?
- Шукайте самостоятельно себе "портянки" ибо третьего не дано.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого.
Це протирічить усім міжнародним законам.

Та нічому це не протирічить.
Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
  ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.

З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами.
Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8
Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси

То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми.
Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:21

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар.
*під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).

Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною.
Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".

У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.


какого из них? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:44

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого.
Це протирічить усім міжнародним законам.

Та нічому це не протирічить.
Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
  ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.

З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами.
Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8
Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси

То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми.
Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.

1. Я никого не выгораживаю.
2. Я понимаю так - врага надо уничтожить.
Если
- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових
, т.е. Вы не делаете различия между армией врага и гражданским населением, включая всех женщин и детей ("незалежно від статі й віку"), то их тоже надо уничтожать.
Представим себе (забудем о ЯО), что мы побеждаем и идём на Москву для окончательной победы.
С Вашим рассуждением надо будет убивать всех подряд. Или хотя бы заключать в лагеря.

Нельзя рассматривать всех "незалежно від статі й віку" как врагов.
Иначе будут "Бучи" на той стороне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:49

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Вы троллите или вы действительно ярый рашист?
МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали :evil:

Не буду опускаться до личных оскорблений.
Но Вы тоже считаете врагами детей?
Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.
ЛАД
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