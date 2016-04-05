RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2334233523362337>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:06

В китайском городе Хэйхэ у моста через реку Амур на границе с Россией напротив российского города Благовещенск установили колючую проволоку.
https://donpress.com/news/26-09-2022-v- ... orozhnosti
В Китае также не желают видеть нелегалов, которые могут бежать из России на фоне объявленной Путиным мобилизации.
Зображення

А фины стали жаловаться, что множество русских дезертиров стали отлавливать в лесах Финляндии.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 26 вер, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:10

Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Дагестану много противоречивых новостей.
Последняя из них:
В России появилась информация о приостановке мобилизации в Дагестане.
https://donpress.com/news/26-09-2022-pu ... -dagestane
Российские СМИ опубликовали якобы приказ военного комиссара республики Дагестан Мустафаева.

В приказе сообщается о приостановке частичной мобилизации в республике до отдельного распоряжения в "связи с качественным выполнением мероприятия".

В документе утверждается, что якобы уже набрано достаточное количество мобилизованных граждан из числа жителей Дагестана.
Зображення

Если это соответствует факту, то то-же светит, "при усердии" остальным регионам.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:53

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.

Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму?
Може ще й до сьомого коліна?
Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує.
Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.

Это я бы сделал апогеем Вашей, сегодняшней активности:
https://t.me/Ukraine_365News/37426
"Антирусское государство должно быть ликвидировано. Хотят этого жители Запорожья, Одессы и Тернополя или не хотят. Идет война. Или мы вас, или вы нас", - резюмировал Гиркин.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/259397_1664218705

Или Вашими же словами:
- Хотите жить?
- Шукайте самостоятельно себе "портянки" ибо третьего не дано.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого.
Це протирічить усім міжнародним законам.

Та нічому це не протирічить.
Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
  ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.

З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами.
Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8
Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси

То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми.
Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32022
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7585 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:21

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар.
*під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).

Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною.
Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".

У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.


какого из них? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:44

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого.
Це протирічить усім міжнародним законам.

Та нічому це не протирічить.
Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
  ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.

З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами.
Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8
Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси

То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми.
Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.

1. Я никого не выгораживаю.
2. Я понимаю так - врага надо уничтожить.
Если
- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових
, т.е. Вы не делаете различия между армией врага и гражданским населением, включая всех женщин и детей ("незалежно від статі й віку"), то их тоже надо уничтожать.
Представим себе (забудем о ЯО), что мы побеждаем и идём на Москву для окончательной победы.
С Вашим рассуждением надо будет убивать всех подряд. Или хотя бы заключать в лагеря.

Нельзя рассматривать всех "незалежно від статі й віку" как врагов.
Иначе будут "Бучи" на той стороне.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23145
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:49

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Вы троллите или вы действительно ярый рашист?
МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали :evil:

Не буду опускаться до личных оскорблений.
Но Вы тоже считаете врагами детей?
Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23145
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:23

  ЛАД написав:. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?

Так, звісно.
Які нафіг інтербригади з полонених росіян, що ти мелеш?..
Ті, що хотіли воювати за нас, вже давно приїхали через інші країни як нормальні люди.
А ті, що заходять у складі бандугрупувань всрф є військовими злочинцями, і шлях у них один, або годувати собак, або за грати і на обмін
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 19.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:34

  Faceless написав:
Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій.

А ви хіба не помітили, що він тут нічим крім турботи про росіян не займається?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 19.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2334233523362337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.