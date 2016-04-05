В китайском городе Хэйхэ у моста через реку Амур на границе с Россией напротив российского города Благовещенск установили колючую проволоку. https://donpress.com/news/26-09-2022-v- ... orozhnosti В Китае также не желают видеть нелегалов, которые могут бежать из России на фоне объявленной Путиным мобилизации.
А фины стали жаловаться, что множество русских дезертиров стали отлавливать в лесах Финляндии.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 26 вер, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.
Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму? Може ще й до сьомого коліна? Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує. Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.
ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого. Це протирічить усім міжнародним законам.
Та нічому це не протирічить. Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.
З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами. Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8 Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси
То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми. Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.
andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар. *під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).
Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною. Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".
У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.
ЛАД написав:Згоден з усім, окрім підкресленого. Це протирічить усім міжнародним законам.
Та нічому це не протирічить. Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?
ЛАД написав:З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.
З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами. Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%80%D0%B8 Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідси
То ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми. Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.
1. Я никого не выгораживаю. 2. Я понимаю так - врага надо уничтожить. Если
- сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових
, т.е. Вы не делаете различия между армией врага и гражданским населением, включая всех женщин и детей ("незалежно від статі й віку"), то их тоже надо уничтожать. Представим себе (забудем о ЯО), что мы побеждаем и идём на Москву для окончательной победы. С Вашим рассуждением надо будет убивать всех подряд. Или хотя бы заключать в лагеря.
Нельзя рассматривать всех "незалежно від статі й віку" как врагов. Иначе будут "Бучи" на той стороне.
ЛАД написав:. Если человек был принудительно мобилизован (это практически все, кто сейчас придёт), здесь при первой возможности (не в безвыходной ситуации) сдался и изъявляет желание воевать за Украину в составе интербригад или в составе легиона «Свобода России» он тоже "апріорі злочинець, і має бути тільки в місцях обмеження волі"?
Так, звісно. Які нафіг інтербригади з полонених росіян, що ти мелеш?.. Ті, що хотіли воювати за нас, вже давно приїхали через інші країни як нормальні люди. А ті, що заходять у складі бандугрупувань всрф є військовими злочинцями, і шлях у них один, або годувати собак, або за грати і на обмін