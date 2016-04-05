Додано: Пон 26 вер, 2022 22:57

ЛАД написав: Згоден з усім, окрім підкресленого.

Це протирічить усім міжнародним законам. Згоден з усім, окрім підкресленого.Це протирічить усім міжнародним законам.

ЛАД написав: З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати. З цього, на мій погляд, слідує, шо їх треба зничтожувати.

Та нічому це не протирічить.Громадяни ворожої держави - вороги. Всі. Який ще міжнародний закон може заявляти щось протилежне?З цього не випливає, що цивільних треба знищувати. Але ж і не означає, що цивільних не можна вважати ворогами.Якщо не зрозуміли натяк на яничар, почитайте що це:Власне натяк був на те, що кацапів на нашій території "асимілювати" можна хіба в такій формі. Але то вже "старовина", вже так не вийде. А раз не вийде, то як ворогів ми маємо права не пускати їх на нашу територію і депортувати нафіг звідсиТо ж висловлююсь я цілком коректно, а що там ви собі не розумієте і додумуєте, вигороджуючи росіян - окупантів, вбивць, ґвартівників, крадіїв - то ваші проблеми.Колективна відповідальність за всі скоєні злочини лежить на всіх росіянах, і військових, і цивільних. Вони ВСІ вороги, незалежно від статі й віку.