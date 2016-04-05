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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 вер, 2022 01:45
Starikan написав: ЛАД написав:
Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?
Вы троллите или вы действительно ярый рашист?МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали
Хіба це не очевидно? Нічого крім пушкіна, язика, бідолашних расєян його тут не хвилює. З усіх тем він завжди вибере ту, де треба захищати цих дикунів. Я б його відправив до підарашки місіонером. Може б десь його б там за кульки підвісили, та розпотрошили під улюлюкання нєвінаватих дітей та музику чайковського...
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Додано: Вів 27 вер, 2022 01:51
ЛАД написав:
1. Я никого не выгораживаю.
2. Я понимаю так - врага надо уничтожить.
І воно питає чим ми будем відрізнятися від них...
Ти вже зараз нічим від них не відрізняєшся, бо мислиш саме так як вони.
Вони саме цим в Україні і займаються - винищують своїх ворогів українців. У нас дома.
А нам навіть на думку не спадає йти на москву і когось там нищити.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 02:06
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?
Вы троллите или вы действительно ярый рашист?МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали
Не буду опускаться до личных оскорблений.
Но Вы тоже считаете врагами детей?
Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.
Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды
.
На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.
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