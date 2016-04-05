ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы? Тогда чем мы будем отличаться от них?
Вы троллите или вы действительно ярый рашист? МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали
Хіба це не очевидно? Нічого крім пушкіна, язика, бідолашних расєян його тут не хвилює. З усіх тем він завжди вибере ту, де треба захищати цих дикунів. Я б його відправив до підарашки місіонером. Може б десь його б там за кульки підвісили, та розпотрошили під улюлюкання нєвінаватих дітей та музику чайковського...
ЛАД написав:1. Я никого не выгораживаю. 2. Я понимаю так - врага надо уничтожить.
І воно питає чим ми будем відрізнятися від них... Ти вже зараз нічим від них не відрізняєшся, бо мислиш саме так як вони. Вони саме цим в Україні і займаються - винищують своїх ворогів українців. У нас дома.
А нам навіть на думку не спадає йти на москву і когось там нищити.
ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы? Тогда чем мы будем отличаться от них?
Вы троллите или вы действительно ярый рашист? МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали
Не буду опускаться до личных оскорблений. Но Вы тоже считаете врагами детей? Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.
Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды. На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.
Starikan написав:.......... Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды. На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.
Если бы не ЯО, на Москву идти надо было бы. Как раз для окончательного разгрома путинского государства по аналогии с разгромом нацистской Германии. Через период "дикарской пассионарности" проходили все империи (а Россия действительно империя, вероятно, последняя в мире). Надеюсь, Вы не будете рассказывать о цивилизаторской миссии и "бремени белых" Испании, Португалии, Франции, Великобритании в период завоеваний. И если у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды, из этого не следует, что мы должны придерживаться таких же. Именно об этом я писал: "Тогда чем мы будем отличаться от них?" Если помните, ещё, по-моему, в марте здесь обсуждали видео, где наши пристрелили несколько раненых. Тут некоторые захлёбывались от восторга. Я тогда писал о недопустимости такого и, как минимум, о недопустимости выкладывать такое в инет и восторгов по этому поводу. Меня некоторые так же обвиняли в защите врага. Но оказалось, что я был прав. Запад выразил недовольство, у нас пообещали расследовать, и больше таких роликов не было (хотя, думаю, такие случаи бывали и бывают). Точно так же изменились видео о допросах пленных. Беседы Злоткина сильно отличаются от первых видео допросов. Почему мы должны ждать замечаний наших партнёров? Можно ведь и самим думать, а не удовлетворять свои желания и эмоции. Ненависть нужна в бою, после боя надо остыть и действовать не на эмоциях, а на разуме. Мы ведём справедливую войну за свободу и независимость. Надо этому соответствовать, а не уподобляться дикарям.