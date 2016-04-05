Додано: Вів 27 вер, 2022 07:24

Starikan написав: ..........

Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды.

На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает. ..........Не прощаю, потому чтоНа москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.

окончательного

Если бы не ЯО, на Москву идти надо было бы. Как раз дляразгрома путинского государства по аналогии с разгромом нацистской Германии. Через период "дикарской пассионарности" проходили все империи (а Россия действительно империя, вероятно, последняя в мире). Надеюсь, Вы не будете рассказывать о цивилизаторской миссии и "бремени белых" Испании, Португалии, Франции, Великобритании в период завоеваний.И если, из этого не следует, что мы должны придерживаться таких же. Именно об этом я писал: "Тогда чем мы будем отличаться от них?"Если помните, ещё, по-моему, в марте здесь обсуждали видео, где наши пристрелили несколько раненых. Тут некоторые захлёбывались от восторга. Я тогда писал о недопустимости такого и, как минимум, о недопустимости выкладывать такое в инет и восторгов по этому поводу. Меня некоторые так же обвиняли в защите врага. Но оказалось, что я был прав. Запад выразил недовольство, у нас пообещали расследовать, и больше таких роликов не было (хотя, думаю, такие случаи бывали и бывают). Точно так же изменились видео о допросах пленных. Беседы Злоткина сильно отличаются от первых видео допросов.Почему мы должны ждать замечаний наших партнёров? Можно ведь и самим думать, а не удовлетворять свои желания и эмоции. Ненависть нужна в бою, после боя надо остыть и действовать не на эмоциях, а на разуме.Мы ведём справедливую войну за свободу и независимость. Надо этому соответствовать, а не уподобляться дикарям.