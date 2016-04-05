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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2335233623372338>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:45

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?

Вы троллите или вы действительно ярый рашист?
МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали :evil:

Хіба це не очевидно? Нічого крім пушкіна, язика, бідолашних расєян його тут не хвилює. З усіх тем він завжди вибере ту, де треба захищати цих дикунів. Я б його відправив до підарашки місіонером. Може б десь його б там за кульки підвісили, та розпотрошили під улюлюкання нєвінаватих дітей та музику чайковського...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 01:51

  ЛАД написав:1. Я никого не выгораживаю.
2. Я понимаю так - врага надо уничтожить.

І воно питає чим ми будем відрізнятися від них...
Ти вже зараз нічим від них не відрізняєшся, бо мислиш саме так як вони.
Вони саме цим в Україні і займаються - винищують своїх ворогів українців. У нас дома.

А нам навіть на думку не спадає йти на москву і когось там нищити.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 02:06

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вас останавливает только то, что "трохи цивілізованіше стало" и "Як "у старовину" зараз не вийде"? А так Вы готовы?
Тогда чем мы будем отличаться от них?
Вы троллите или вы действительно ярый рашист?
МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали :evil:
Не буду опускаться до личных оскорблений.
Но Вы тоже считаете врагами детей?
Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.

Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды.
На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:03

вчора о 22.30-33 побачив що є мопед-шахід...

була серія 4-5 стартів...летіли низенько (десь 500-800м) з полум'ям (як у китайської піротехніки, яка зроблена не на фабриці а десь в гаражах)

відпрацювала наша ППО-один хлопок був дуже близько (менше 500м)-думав що вікна повибиває хвилюю

https://www.unian.ua/war/zsu-mogli-znis ... 92122.html

Експерти посилаються на українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка, який писав про удар ЗСУ по об'єкту окупантів у Чулаківці на Кінбурзській косі Херсонської області.

26 вересня у результаті удару ліквідовано 40 росіян і 20 іранських інструкторів, які навчали окупантів користуватися іранськими БПЛА, зокрема Shahed-136.

Оперативне командування "Південь" 26 вересня повідомляло про успішний удар по росіянах на Кінбурзькій косі, проте про навчальний центр управління дронами у зведенні не йшлося.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:26 вересня у результаті удару ліквідовано 40 росіян і 20 іранських інструкторів, які навчали окупантів користуватися іранськими БПЛА, зокрема Shahed-136.

Ванек навів з допомогою місцевих, вистежили і надали координати + ще прийло декілька підтверджень. Спрацювало все чьотко, як єдина команда.
Орки біснуються - на них йде відкрите полювання.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:42

Орковский карлик № 2:
Sep 27 at 09:37

Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений – просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…

https://t.me/medvedev_telegram/181
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:44

  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій.

А ви хіба не помітили, що він тут нічим крім турботи про росіян не займається?..

На захист)) ЛАДа можу сказати наступне: ніяким захистом рашкованів він не займається, хоча це може виглядати так.

ЛАД намагається утримувати в межах високих матерій (цивілізованості, культури) процес. Процес війни, бійки насмерть, на виживання.

Тобто його помилка у тому, що схоже не зрозумів досі -- бійка на виживання. Немає ніяких обмежень, лише ціль, результат. І краще перебдеть, ніж недобдеть.

Всі поблажки до ворога доречні лише тільки за умов, що так буде вигідно нам. Саме тільки з такої точки зору.
Хоча у ЛАДа щось таке проскальзує.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:49

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар.
*під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).

Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною.
Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".

У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.

Історія показує що так чомусь не поступають.
Навіть не пам'ятаю таких історичних прецедентів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:26 вересня у результаті удару ліквідовано 40 росіян і 20 іранських інструкторів, які навчали окупантів користуватися іранськими БПЛА, зокрема Shahed-136.

Оперативне командування "Південь" 26 вересня повідомляло про успішний удар по росіянах на Кінбурзькій косі, проте про навчальний центр управління дронами у зведенні не йшлося.

Цаплієнко звіздабол.
Та й якщо чисто логічно подумати, навчальний цент розміщувати на окуповній території в зоні досяжності ворожої артилерії - ніфіга не логічно.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:01

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:26 вересня у результаті удару ліквідовано 40 росіян і 20 іранських інструкторів, які навчали окупантів користуватися іранськими БПЛА, зокрема Shahed-136.

Оперативне командування "Південь" 26 вересня повідомляло про успішний удар по росіянах на Кінбурзькій косі, проте про навчальний центр управління дронами у зведенні не йшлося.

Цаплієнко звіздабол.
Та й якщо чисто логічно подумати, навчальний цент розміщувати на окуповній території в зоні досяжності ворожої артилерії - ніфіга не логічно.

Так центр прикривали панцирі, чого боятися? Аналоговнєт, не чули?))
Тим паче до Одеси можуть не долетіти ці герані, якщо їх розмістити далі.
Так що я вірю своїм, сподіваюсь рашисти все зробили як завжди, через Ж.
Не помітили, що вчора знищили 3!!! панцирі, співпадіння? Не думаю///
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 27 вер, 2022 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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