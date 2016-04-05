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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2335233623372338
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Так центр прикривали панцирі, чого боятися? Аналоговнєт, не чули?))
Тим паче до Одеси можуть не долетіти ці герані, якщо їх розмістити далі.
Так що я вірю своїм, сподіваюсь вони все зробили як завжди, через Ж.
Не помітили, що вчора знищили 3!!! панцирі, співпадіння? Не думаю///

Командний пункт дронів - вірю. Навчальний центр - ні. По-перше, русня їздила на навчання в Іран. По-друге, навіть для них на восьмому місяці війни таке робити - це вже занадто.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:05

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар.
*під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).

Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною.
Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".

У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.

Історія показує що так чомусь не поступають.
Навіть не пам'ятаю таких історичних прецедентів.

Значить буде прецедент. Ядерний удар у Европі - це буде шок, і дуже швидкі рішення і дії, щоб атакуючий не встиг навіть віддати наступного наказу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:08

Хтось плакався, що в військовому бюджеті США на наступний рік тільки 1 мільярд військової допомоги. Ось ще 12, з нихз 7.2 - безпосередньо для ЗСУ:
https://www.reuters.com/world/us/us-congress-negotiators-set-12-bln-new-ukraine-aid-2022-09-26/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:09

  sashaqbl написав:
  somilitark написав:Так центр прикривали панцирі, чого боятися? Аналоговнєт, не чули?))
Тим паче до Одеси можуть не долетіти ці герані, якщо їх розмістити далі.
Так що я вірю своїм, сподіваюсь вони все зробили як завжди, через Ж.
Не помітили, що вчора знищили 3!!! панцирі, співпадіння? Не думаю///

Командний пункт дронів - вірю. Навчальний центр - ні. По-перше, русня їздила на навчання в Іран. По-друге, навіть для них на восьмому місяці війни таке робити - це вже занадто.

Ви не уявляєте які ідіотизми вони викидають, який там 8-й місяць, 8-й рік їх нічого не навчить.
Плюс може влупили щось в іншому місці, просто не розкривали хто навів, щоб не підставляти.
Це вам в голову не приходило?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:29

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:
  Zebra написав:У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.

Історія показує що так чомусь не поступають.
Навіть не пам'ятаю таких історичних прецедентів.

Значить буде прецедент. Ядерний удар у Европі - це буде шок, і дуже швидкі рішення і дії, щоб атакуючий не встиг навіть віддати наступного наказу.

Ви не зрозуміли.
Їх не ліквідовують не тому що не хочуть, а тому що не можуть(дуже складно це).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Значить буде прецедент. Ядерний удар у Европі - це буде шок,


Вы в Киеве? Про такие прецеденты легко рассуждать где-то из Европы, но не из Киева. Хотя... какая разница уже? От нас ничего не зависит
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:46

В Крым перебрасывают эшелоны с только что мобилизованными россиянами.
Местные жители сообщили о двух эшелонах, в сумме было до 10 вагонов.
ПС Коли вже дістануть кримський міст?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:01

по поводу удара ЯО

1. даже если вдруг Хутин решит его применить, с вероятностью 99,9% - это будет не Киев.
ему нужен Киев; чтобы захватить. Зачем уничтожать то, что хочешь захватить.

2. США придется ответить. Иначе "завтра" также поступит Китай с Тайванем или С.Корея
или Иран
(увидев что США проглотили и побоялись ответить)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:09

  Xenon написав:по поводу удара ЯО

1. даже если вдруг Хутин решит его применить, с вероятностью 99,9% - это будет не Киев.
ему нужен Киев; чтобы захватить. Зачем уничтожать то, что хочешь захватить.

2. США придется ответить. Иначе "завтра" также поступит Китай с Тайванем или С.Корея
или Иран
(увидев что США проглотили и побоялись ответить)

1. Я так розумію ви це пишете з Києва. :D :D :D Немає ніяких 99,9%. пу Київ не потрібен, йому потрібна перемога. Любою ціною.
2. США звичайно відповість. Питання тільки ЯК? Глибока озабоченість - чим вам не варіант відповіді? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:22

  Xenon написав:..

2. США придется ответить...

как ответить? Можно варианты, с подробностями и последствиями?
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