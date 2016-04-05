somilitark написав:Так центр прикривали панцирі, чого боятися? Аналоговнєт, не чули?)) Тим паче до Одеси можуть не долетіти ці герані, якщо їх розмістити далі. Так що я вірю своїм, сподіваюсь вони все зробили як завжди, через Ж. Не помітили, що вчора знищили 3!!! панцирі, співпадіння? Не думаю///
Командний пункт дронів - вірю. Навчальний центр - ні. По-перше, русня їздила на навчання в Іран. По-друге, навіть для них на восьмому місяці війни таке робити - це вже занадто.
andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар. *під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).
Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною. Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".
У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.
Історія показує що так чомусь не поступають. Навіть не пам'ятаю таких історичних прецедентів.
Значить буде прецедент. Ядерний удар у Европі - це буде шок, і дуже швидкі рішення і дії, щоб атакуючий не встиг навіть віддати наступного наказу.
somilitark написав:Так центр прикривали панцирі, чого боятися? Аналоговнєт, не чули?)) Тим паче до Одеси можуть не долетіти ці герані, якщо їх розмістити далі. Так що я вірю своїм, сподіваюсь вони все зробили як завжди, через Ж. Не помітили, що вчора знищили 3!!! панцирі, співпадіння? Не думаю///
Командний пункт дронів - вірю. Навчальний центр - ні. По-перше, русня їздила на навчання в Іран. По-друге, навіть для них на восьмому місяці війни таке робити - це вже занадто.
Ви не уявляєте які ідіотизми вони викидають, який там 8-й місяць, 8-й рік їх нічого не навчить. Плюс може влупили щось в іншому місці, просто не розкривали хто навів, щоб не підставляти. Це вам в голову не приходило?
1. даже если вдруг Хутин решит его применить, с вероятностью 99,9% - это будет не Киев. ему нужен Киев; чтобы захватить. Зачем уничтожать то, что хочешь захватить.
2. США придется ответить. Иначе "завтра" также поступит Китай с Тайванем или С.Корея или Иран (увидев что США проглотили и побоялись ответить)
1. Я так розумію ви це пишете з Києва. Немає ніяких 99,9%. пу Київ не потрібен, йому потрібна перемога. Любою ціною. 2. США звичайно відповість. Питання тільки ЯК? Глибока озабоченість - чим вам не варіант відповіді?