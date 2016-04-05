Starikan написав:Вы троллите или вы действительно ярый рашист? МЫ отличаемся тем, что ОНИ на нас напали
Не буду опускаться до личных оскорблений. Но Вы тоже считаете врагами детей? Простите господа, но у Вас взгляды времён Тамерлана.
Не прощаю, потому что у нашего врага (включая большинство гражданских лиц) именно такие взгляды. На москву никто идти не собирается. Но если рашка не будет уничтожена как государство (или, по крайней мере, придушена ее дикарская пассионарность) - она принесет еще много бед населению планеты, прежде всего ее соседям. Ее история, включая совок, это подтверждает.
Всі ці "лади" та інші любителі "хароших рускіх" не розуміють, що ми воюємо з середньовічними дегенератами. Виродками-садистами, для яких людське життя нічого не варте. Тому немає сенсу щось їм пояснювати. Вони підкоряються лише грубій фізичній силі
Xenon написав:Немає ніяких 99,9%. пу Київ не потрібен, йому потрібна перемога. Любою ціною.
+1 І саме цю думку саме тільки! зараз починають активно просувати росзмі пересічним рашкованам. З лише одним нюансом -- наполягають, що перемога ця (тобто за будь-яку ціну) потрібна не пу, а самим пересічним рашкованам.
как ответить? Можно варианты, с подробностями и последствиями?
Дійсно цікаво. Одна справа, як прем'єр Британії, висловити, що натиснемо кнопку, а інша -- як воно реалізовано (повинно бути ж вже реалізовано): складені алгоритми дій, сформовані інструменти виконання та цілі.
Тобто почали рашковани застосовувати малопотужні ядерні боєприпаси і що у відповідь? Пуск стратегічних ядерних ракет від Британії або США?
Імхо. Відповідь може бути така: нам надали хоча б АТАМАКСи, щоб бити по рашкокритичним точкам. Да ще й у кількості, щоб пройти їх нехай і скоріш за все диряву ППО. А краще -- щоб Україна мала змогу нанести таку ж ядерну відповідь.
Бо Майк Наки красиво розписував, що пуйло любить красиво жити, не фанатик та тощо, але ж також само -- американська або британська еліта якось теж не аскети й фанатики ідей...
Російське прикордонне селище Тьоткіно перекрито на в'їзд та виїзд, у місцевих відбуваються обшуки - ГУР
Представники російських спецслужб проводять обшуки в будинках мешканців селище Тьоткіно Курської області (РФ), яке безпосередньо виходить на державний кордон із Україною, також селище повністю закрито на в'їзд і виїзд, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
"У селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити один на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями і мають знайомих чи родичів на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов і з пересічними, і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено", - йдеться у повідомленні.
как ответить? Можно варианты, с подробностями и последствиями?
Піонтковський каже, що це буде одночасне знищення чфрф з усіма морськими базами, наступний крок - знищення усіх бандугрупувань рф на території України.
Тогда вопрос - кто будет уничтожать флот? Почему именно ЧМ? Украина - да, но нужно оружие, и непростое, по возможности ядерное. НАТО? Не уверен. Прямое нападение НАТО на ВС РФ трактуется однозначно, и последствия тоже однозначные. Никто за нас это делать не будет. Уровень экспертизы Пионтковского зашкаливает.