нам поможет долярчік
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:11
нам поможет долярчік
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:52
Та нє.
В нього всі високі матерії виключно москальські. Якщо культура -то це буде пушкін з достоєвським, а не котляревський чи шевченко.
Хоча якби він того достоєвського читав, то згадав би, що достоєвський і писав саме про те, що русня то не люди, а худоба.
А худоба ніякої культури народити не може в принципі. І франкомовні арапи насправді росіянами не являються...
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:01
Хто? Сша, можливо нато.
Чому чф? Бо він є безпосередньою загрозою україні. Запропонуєте кращу ціль?
Па вазможнасті ядєрноє - ви з глузду з'їхали? Якщо москальські мавпи здатні таке утнути, то ви ж не вважаєте, що адекватні люди теж почнуть робити ядерні вибухи у Європі?.. щоб довести мавпі що вони такі ж мавпи як вона?..
Нападєніє нато на рф це москальські фантазії. У разі застосування мавпами ядерної зброї почнеться світова операція по знешкодженню ядерного терориста з найвищим рівнем загрози. Ніяка не війна, просто фізична ліквідація відповідальних за ядерний терор.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:23
Чому в Європі?
Отам в рашкованії. По їх об'єктах.
Хоча коли ми отак в обговоренні дійшли до конкретики, наприклад, в мене ніяк не укладається як воно реально може бути...
Навіть конспірологічна думка виникла про можливість світової домовленості, що теревініти про застосування можна скільки завгодно, але застосовувати - зась.
Бо ота ж рашовлада, якщо припускає ядерну війну, то навіщо переймається обміном полонених, транспортуванням зерна і т.д.?
А з іншого боку є факт -- отой дебілізм, який вона влаштувала з ЗАЕС.
Це вже є підгрунтям вважати, що від пуйла з Ко можна чекати будь-чого.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:47
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:54
Вони причетні БЕЗПОСЕРЕДНЬО як СПІВУЧАСНИКИ злочину.
Вибачте, але коли руснявий штурман з командиром екіпажу отримують задачу на пуск ракети по заданим координатам, вони ТОЧНО знають куди вони її пускають, також знає пілот який скидає бомбу куди він її кидає...
І, у родини ЗАВЖДИ є вибір, жити з ВБИВЦЕЮ, годувати його, як тут писали, ублажати його, чи поставити питання руба, або ти літаєш і пішов за русскім кораблем, або ти звільняєшся і живеш з нами. Поостий вибір, або-або.
По такому ж принципу ідуть розрахунки пускових іскандерів, с-300 та ін...
Груповий злочин за попередньою змовою завжди тяжчий щодо покарання.
Не треба ідеалізувати вбивць.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:56
Но именно шахтеры и трактористы все 30 лет избирали мертвечуков и шуфричей.
И 2 армейских корпуса, собранные и обученные на бамбасе за 8 лет, состояли отнюдь не из одних вагнеровцев.
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:00
Какие смелые у вас мысли, вам бы на место Столтенберга или Остина, уу-х, задали жару.
А я так скажу - ПОКА никто, включая орков не готов на "весь мир в труху". И я пока не уверен, что ради Украины НАТО готовы жертвовать своими городами и жизнями. Оружие дают и считают на ЭТОМ этапе достаточной поддержкой, за то спасибо.
Были бы готовы - тут стояли бы их строевые дивизии. В странах НАТО демократия и им нужно достаточно убедительно объяснить своим согражданам, почему им нужно умирать за Украину.
Версия о том, что от удара ЯО русни они каким-то чудом спасутся выглядит неубедительно.
Надеюсь, до ударов ЯО в будущем не дойдет
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