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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2337233823392340
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:11

  fler написав:
  fler написав:В Крым перебрасывают эшелоны с только что мобилизованными россиянами.
Местные жители сообщили о двух эшелонах, в сумме было до 10 вагонов.

+
Колонна автобусов с мобилизованными выехала из Севастополя в Херсонскую область.

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нам поможет долярчік
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:52

  detroytred написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій.

А ви хіба не помітили, що він тут нічим крім турботи про росіян не займається?..

На захист)) ЛАДа можу сказати наступне: ніяким захистом рашкованів він не займається, хоча це може виглядати так.

ЛАД намагається утримувати в межах високих матерій (цивілізованості, культури) процес. Процес війни, бійки насмерть, на виживання.
.

Та нє.
В нього всі високі матерії виключно москальські. Якщо культура -то це буде пушкін з достоєвським, а не котляревський чи шевченко.

Хоча якби він того достоєвського читав, то згадав би, що достоєвський і писав саме про те, що русня то не люди, а худоба.
А худоба ніякої культури народити не може в принципі. І франкомовні арапи насправді росіянами не являються...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:01

  sequence написав:
  sergey_sryvkin написав:Піонтковський каже, що це буде одночасне знищення чфрф з усіма морськими базами, наступний крок - знищення усіх бандугрупувань рф на території України.

Тогда вопрос - кто будет уничтожать флот? Почему именно ЧМ?
Украина - да, но нужно оружие, и непростое, по возможности ядерное.
НАТО? Не уверен. Прямое нападение НАТО на ВС РФ трактуется однозначно, и последствия тоже однозначные.
Никто за нас это делать не будет. Уровень экспертизы Пионтковского зашкаливает.

Хто? Сша, можливо нато.
Чому чф? Бо він є безпосередньою загрозою україні. Запропонуєте кращу ціль?
Па вазможнасті ядєрноє - ви з глузду з'їхали? Якщо москальські мавпи здатні таке утнути, то ви ж не вважаєте, що адекватні люди теж почнуть робити ядерні вибухи у Європі?.. щоб довести мавпі що вони такі ж мавпи як вона?..

Нападєніє нато на рф це москальські фантазії. У разі застосування мавпами ядерної зброї почнеться світова операція по знешкодженню ядерного терориста з найвищим рівнем загрози. Ніяка не війна, просто фізична ліквідація відповідальних за ядерний терор.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"В 2014 это были не шахтеры и трактористы, а мы!" В РФ признали правду о событиях 2014

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:23

  sergey_sryvkin написав:що адекватні люди теж почнуть робити ядерні вибухи у Європі?.

Чому в Європі?
Отам в рашкованії. По їх об'єктах.

Хоча коли ми отак в обговоренні дійшли до конкретики, наприклад, в мене ніяк не укладається як воно реально може бути...

Навіть конспірологічна думка виникла про можливість світової домовленості, що теревініти про застосування можна скільки завгодно, але застосовувати - зась.
Бо ота ж рашовлада, якщо припускає ядерну війну, то навіщо переймається обміном полонених, транспортуванням зерна і т.д.?

А з іншого боку є факт -- отой дебілізм, який вона влаштувала з ЗАЕС.
Це вже є підгрунтям вважати, що від пуйла з Ко можна чекати будь-чого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:47

  pesikot написав:
"В 2014 это были не шахтеры и трактористы, а мы!" В РФ признали правду о событиях 2014



мы это знали сразу, но были всякие Медвдечуки,Мураевы, Шуфричи, которые на голубом глазу рассказывали про внутрений конфликт
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:54

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.

Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму?
Може ще й до сьомого коліна?
Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує.
Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.

Вони причетні БЕЗПОСЕРЕДНЬО як СПІВУЧАСНИКИ злочину.
Вибачте, але коли руснявий штурман з командиром екіпажу отримують задачу на пуск ракети по заданим координатам, вони ТОЧНО знають куди вони її пускають, також знає пілот який скидає бомбу куди він її кидає...
І, у родини ЗАВЖДИ є вибір, жити з ВБИВЦЕЮ, годувати його, як тут писали, ублажати його, чи поставити питання руба, або ти літаєш і пішов за русскім кораблем, або ти звільняєшся і живеш з нами. Поостий вибір, або-або.
По такому ж принципу ідуть розрахунки пускових іскандерів, с-300 та ін...
Груповий злочин за попередньою змовою завжди тяжчий щодо покарання.

Не треба ідеалізувати вбивць.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:56

  prodigy написав:
  pesikot написав:
"В 2014 это были не шахтеры и трактористы, а мы!" В РФ признали правду о событиях 2014

мы это знали сразу, но были всякие Медвдечуки,Мураевы, Шуфричи, которые на голубом глазу рассказывали про внутрений конфликт

Но именно шахтеры и трактористы все 30 лет избирали мертвечуков и шуфричей.
И 2 армейских корпуса, собранные и обученные на бамбасе за 8 лет, состояли отнюдь не из одних вагнеровцев.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:00

  sergey_sryvkin написав:..
Хто? Сша, можливо нато...

Какие смелые у вас мысли, вам бы на место Столтенберга или Остина, уу-х, задали жару.
А я так скажу - ПОКА никто, включая орков не готов на "весь мир в труху". И я пока не уверен, что ради Украины НАТО готовы жертвовать своими городами и жизнями. Оружие дают и считают на ЭТОМ этапе достаточной поддержкой, за то спасибо.
Были бы готовы - тут стояли бы их строевые дивизии. В странах НАТО демократия и им нужно достаточно убедительно объяснить своим согражданам, почему им нужно умирать за Украину.
Версия о том, что от удара ЯО русни они каким-то чудом спасутся выглядит неубедительно.
Надеюсь, до ударов ЯО в будущем не дойдет
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