|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:26
prodigy
Нищета порождает монстров: ленина, гитлера, сталина, пол-пота, хомейни...
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18934
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2439 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:33
detroytred написав: sergey_sryvkin написав:
що адекватні люди теж почнуть робити ядерні вибухи у Європі?.
Чому в Європі?
Отам в рашкованії. По їх об'єктах.
Хоча коли ми отак в обговоренні дійшли до конкретики, наприклад, в мене ніяк не укладається як воно реально може бути...
Навіть конспірологічна думка виникла про можливість світової домовленості, що теревініти про застосування можна скільки завгодно, але застосовувати - зась.
Бо ота ж рашовлада, якщо припускає ядерну війну, то навіщо переймається обміном полонених, транспортуванням зерна і т.д.?
А з іншого боку є факт -- отой дебілізм, який вона влаштувала з ЗАЕС.
Це вже є підгрунтям вважати, що від пуйла з Ко можна чекати будь-чого.
Рашкованія теж у європі
Бити ядеркою по об'єктах це трохи тупо... Ядеркою можна бити по містах на їх фізичне знищення. Це вже не війна, це апокаліпс
Пуйло хоче щоб його таким вважали. Безбашенним та небезпечним. Але, як каже Солонін, він хоч і крейзі, але мила не їсть. Тобто насправді він цілком при тямі.
Звісно, це не виключає можливої клініки в майбутньому.
Щодо світової домовленності - вона не потрібна. Це зась просто зі своєї природи.
Не потрібна домовленість щоб завадити придурку бахати гранати на азс, щось на кшталт цього. Є просто неприйнятним.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:44
sequence написав: sergey_sryvkin написав:
..
Хто? Сша, можливо нато...
Какие смелые у вас мысли, вам бы на место Столтенберга или Остина, уу-х, задали жару.
А я так скажу - ПОКА никто, включая орков не готов на "весь мир в труху". И я пока не уверен, что ради Украины НАТО готовы жертвовать своими городами и жизнями. Оружие дают и считают на ЭТОМ этапе достаточной поддержкой, за то спасибо.
Были бы готовы - тут стояли бы их строевые дивизии. В странах НАТО демократия и им нужно достаточно убедительно объяснить своим согражданам, почему им нужно умирать за Украину.
Версия о том, что от удара ЯО русни они каким-то чудом спасутся выглядит неубедительно.
Надеюсь, до ударов ЯО в будущем не дойдет
Ви якось не так міркуєте, як треба.
Чому ви вважаєте, що хтось може бахати ядеркою а інші будуть просто спостерігати? Сша доведеться щось робити не тому що їм шкода україни, а для самозахисту і захисту світу.
Бо їжаку ж зрозуміло, що як не відповісти - завтра мавпи закидають ядеркою всю європу, а післязавтра вимагатимуть капітуляції америки. Коли до тебе в хату прийшов п'яний ворог зі зброєю - ти не можеш з ним домовлятись, чи поступатись, у сподіванні що це його зупинить і він тебе не вб'є. Вб'є. Ще й тортуруватиме для втіхи.
У нато мавпи не будуть питати, готові вони жертвувати чи не готові. не буде можливості обирати. Або щось робиш, або сидиш пасивно й чекаєш поневолення чи смерті.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:54
Starikan написав:prodigy
Нищета порождает монстров: ленина, гитлера, сталина, пол-пота, хомейни...
это да, но у нас район не бедный-нет домов дешевле 150к, но в головах у людей совок (хотя по факту есть миллионеры)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8474
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3053 раз.
- Подякували: 3034 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:31
prodigy написав: Starikan написав:prodigy
Нищета порождает монстров: ленина, гитлера, сталина, пол-пота, хомейни...
это да, но у нас район не бедный-нет домов дешевле 150к, но в головах у людей совок (хотя по факту есть миллионеры)
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7193
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:43
sergey_sryvkin написав:
.. Сша доведеться щось робити не тому що їм шкода україни, а для самозахисту і захисту світу...
Вы на полном серьезе уверены, что США готовы пойти на действительно крайний шаг для защиты Украины (с большой буквы)? Ну, ОК, принято.
Я так скажу - не приведи Господь проверить. У меня такой уверенности нет. Когда война идет нашими руками и жизнями, тогда цена войны для США измеряется деньгами (небольшими, они столько же на Афган тратили). Там ПОКА даже нет активного сбора добровольцев для войны здесь, а ведь это могло бы стать решающим фактором в войне.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6962
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2083 раз.
- Подякували: 1859 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104250
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466021
|
|
|1
|3889
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|