Додано: Вів 27 вер, 2022 17:00

ЛАД написав: - сім'ї російських військових - такі самі вороги, див. перший пункт, бо росіяни. І в принципі нічим не кращі за самих військових , т.е. Вы не делаете различия между армией врага и гражданским населением, включая всех женщин и детей ("незалежно від статі й віку"), то их тоже надо уничтожать.

Представим себе (забудем о ЯО), что мы побеждаем и идём на Москву для окончательной победы.

С Вашим рассуждением надо будет убивать всех подряд. Или хотя бы заключать в лагеря.



Нельзя рассматривать всех "незалежно від статі й віку" как врагов.

Иначе будут "Бучи" на той стороне. , т.е. Вы не делаете различия между армией врага и гражданским населением, включая всех женщин и детей ("незалежно від статі й віку"), то их тоже надо уничтожать.Представим себе (забудем о ЯО), что мы побеждаем и идём на Москву для окончательной победы.С Вашим рассуждением надо будет убивать всех подряд. Или хотя бы заключать в лагеря.рассматривать"незалежно від статі й віку" как врагов.Иначе будут "Бучи" на той стороне.

Тут виходить, що це ви мислите середньовічними патернами "кого назвали ворогом, того треба винищувати не дивлячись ні на що".Полонені військові, поранені - все одно вороги. Але ж в сучасному гуманному світі щодо них є всілякі конвенції, і "беззастережне винищення" не розлядається. Але вони все одно ВОРОГИ.Так само й цивільні ворожої держави. В цивілізованому світі варіянти геноциду не розглядаються взагалі, але це не означає, що вони не вороги. Так, разом з жінками й навіть дітьми. Конкретно щодо росіян - вони обирають і підтримують ту владу, яка розв'язала війну, саме вони постачають зі своїх сімей всіх тих вбивць і ґвалтівників, саме вони податками все це фінансують, 80% їх підтримувало напад на Україну. То хто ж ще вони, яксне вороги.Але це в вашій свідомості це означає геноцид і терор, подумайте над цим.