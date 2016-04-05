UA написав:Лет через 5-10 ЯО будут иметь абсолютно все. Договора о нераспространении уже можно свернуть трубочкой и засунуть куда ни будь. Альтернатива - немедленное, упредительное уничтожение РФ.
Не-а. Створити ЯЗ не так просто, як сказати. Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат? А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв. А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.
andrijk777 написав:Вони не будуть "Вжарят по полной по РФ". Що за фантазії??? Дивіться/аналізуйте що говорить Байден, Блінкін і інші. *Могут допустить без проблем. Допустили ж вони все що сталось і що? А нічого. путін плював на їхнє "допустить не могут".
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Я говорю о том, что США не пропустит удар ядеркой по Украине Если пропустит, то РФ будет бить ядеркой по любым странам. Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать
UA написав:Лет через 5-10 ЯО будут иметь абсолютно все. Договора о нераспространении уже можно свернуть трубочкой и засунуть куда ни будь. Альтернатива - немедленное, упредительное уничтожение РФ.
Не-а. Створити ЯЗ не так просто, як сказати. Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат? А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв. А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.
На Алиэкспресс начнут продажу центрифуг для обогащения урана и корпуса боеголовок в виде набора сделай сам.
pesikot написав:И кто этот договор нарушил ? РФ! не смотрите вы вообще никуда
И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...". Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.