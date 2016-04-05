RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2340234123422343>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:20

  pesikot написав:Вы неправильно думаете, очень неправильно

Если РФ вжарит по Украине ядеркой, то в США задумаются, что РФ может вжарить ядеркой по всему миру. И ждать этого не будут

Вжарят по полной по РФ.

Если позволить вжарить по Украине, значит дать понять РФ, что РФ можно вжарить по любой стране. А этого США допустить не могут

Шире смотри, шире, мебельщик :)

Ну посмотрим шире. Украина имеет по договору гарантов территориальной целосности. Подписывали в 1994 году...
Negotive
 
Повідомлень: 43
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:28

  Negotive написав:
  pesikot написав:Вы неправильно думаете, очень неправильно

Если РФ вжарит по Украине ядеркой, то в США задумаются, что РФ может вжарить ядеркой по всему миру. И ждать этого не будут

Вжарят по полной по РФ.

Если позволить вжарить по Украине, значит дать понять РФ, что РФ можно вжарить по любой стране. А этого США допустить не могут

Шире смотри, шире, мебельщик :)

Ну посмотрим шире. Украина имеет по договору гарантов территориальной целосности. Подписывали в 1994 году...

И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 31.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:29

Пригадалося, як Задорнов тролив американців, а росіяни сміялися з - не буде в американця туалетного паперу в забезпеченні...

А тепер в інеті ролик: санінструктор мобілізованим -- тільки не сміятися! Хай дівчата, дружини, матері шлють вам жіночі прокладки та тампони...
(у взуття та у пульовий отвір).

І ніхто не сміється.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25584
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:31

Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию – на любом доступном транспорте
https://news.liga.net/politics/news/bol ... transporte
UA
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:37

  UA написав:Лет через 5-10 ЯО будут иметь абсолютно все.
Договора о нераспространении уже можно свернуть трубочкой и засунуть куда ни будь.
Альтернатива - немедленное, упредительное уничтожение РФ.

Не-а.
Створити ЯЗ не так просто, як сказати. Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв. :D :D
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4133
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:42

  andrijk777 написав:Вони не будуть "Вжарят по полной по РФ". Що за фантазії???
Дивіться/аналізуйте що говорить Байден, Блінкін і інші.
*Могут допустить без проблем. Допустили ж вони все що сталось і що? А нічого. путін плював на їхнє "допустить не могут".

Вы читаете, но не понимаете или фантазируете

Я говорю о том, что США не пропустит удар ядеркой по Украине
Если пропустит, то РФ будет бить ядеркой по любым странам.
Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать

А США этого не пропустят
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7197
З нами з: 31.08.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:43

  andrijk777 написав:
  UA написав:Лет через 5-10 ЯО будут иметь абсолютно все.
Договора о нераспространении уже можно свернуть трубочкой и засунуть куда ни будь.
Альтернатива - немедленное, упредительное уничтожение РФ.

Не-а.
Створити ЯЗ не так просто, як сказати. Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв. :D :D
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

На Алиэкспресс начнут продажу центрифуг для обогащения урана и корпуса боеголовок в виде набора сделай сам.
UA
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда

И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...".
Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.
Negotive
 
Повідомлень: 43
З нами з: 08.03.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:04

  andrijk777 написав:А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

Вже))))
Подоляка (той, що в рашиків): *На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме уже готовят группу для разработки ЯО* (с)


Тому мабуть краще Україні її (ЯЗ) було дійсно створити. Все рівно ж орки звинуватять.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25584
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2340234123422343>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Negotive і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466031
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.