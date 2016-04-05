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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2340234123422343
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:22

  Negotive написав:
  pesikot написав:И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда

И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...".
Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.

РФ один из гарантов
Что она сделала ? Вторглась в Украину
А ты этого признать так и не состоянии
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

Вже))))
Подоляка (той, що в рашиків): *На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме уже готовят группу для разработки ЯО* (с)


Тому мабуть краще Україні її (ЯЗ) було дійсно створити. Все рівно ж орки звинуватять.

Та да.
По квартирам волонтеры уже собирают миксеры, а у Ковальской все бетономешалки конфисковали, чтобы обогащать урановую руду нонстоп.
Главное теперь, чтобы в стране хватило веревок - качественно примотать боевую часть к гладкому Хаймарсу непросто.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:37

  pesikot написав:
  Negotive написав:
  pesikot написав:И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда

И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...".
Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.

РФ один из гарантов
Что она сделала ? Вторглась в Украину
А ты этого признать так и не состоянии

РФ вторглась. Есть еще в гарантах США и Британия. Что они сделали как гаранты? Ввели санкции и выразили многократно поддержку Украине (по факту поддержку Порошенка и Зеленского).
Negotive
 
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