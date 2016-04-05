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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:22
Negotive написав: pesikot написав:
И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда
И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...".
Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.
РФ один из гарантов
Что она сделала ? Вторглась в Украину
А ты этого признать так и не состоянии
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:30
detroytred написав: andrijk777 написав:
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.
Вже))))
Подоляка (той, що в рашиків): *На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме уже готовят группу для разработки ЯО* (с)
Тому мабуть краще Україні її (ЯЗ) було дійсно створити. Все рівно ж орки звинуватять.
Та да.
По квартирам волонтеры уже собирают миксеры, а у Ковальской все бетономешалки конфисковали, чтобы обогащать урановую руду нонстоп.
Главное теперь, чтобы в стране хватило веревок - качественно примотать боевую часть к гладкому Хаймарсу непросто.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:37
pesikot написав: Negotive написав: pesikot написав:
И кто этот договор нарушил ?
РФ! не смотрите вы вообще никуда
И что гаранты? Не позволили нарушить территориальную целосность? Каков был ответ гарантов на: 1.крым, 2. "военную операцию", 3. референдумы? Это кагбе договор между странами, а не рассуждения "если не жахнут в ответ то...".
Одно дело поставлять оружие. А другое получить прилети ЯО по своих мегаполисах.
РФ один из гарантов
Что она сделала ? Вторглась в Украину
А ты этого признать так и не состоянии
РФ вторглась. Есть еще в гарантах США и Британия. Что они сделали как гаранты? Ввели санкции и выразили многократно поддержку Украине (по факту поддержку Порошенка и Зеленского).
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:43
Negotive написав:
РФ вторглась. Есть еще в гарантах США и Британия. Что они сделали как гаранты? Ввели санкции и выразили многократно поддержку Украине (по факту поддержку Порошенка и Зеленского).
Ты с третьего раза выдавил из себя, что РФ вторглась
Если ты с трудом признаешь причину проблемы, то со следствием у тебя большие проблемы
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:59
Negotive написав:
РФ вторглась. Есть еще в гарантах США и Британия. Что они сделали как гаранты? Ввели санкции и выразили многократно поддержку Украине (по факту поддержку Порошенка и Зеленского).
Ви хочете про це поговорити?(с)
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:09
sequence написав: sergey_sryvkin написав:
.. Сша доведеться щось робити не тому що їм шкода україни, а для самозахисту і захисту світу...
Вы на полном серьезе уверены, что США готовы пойти на действительно крайний шаг для защиты Украины (с большой буквы)? Ну, ОК, принято
.
Та перечитайте ж написане...
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:47
Выглядит как будто перед ним держали стакан водки (на опохмел)
Мол скажешь речь - дадим стакан.
Востаннє редагувалось UA
в Вів 27 вер, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:48
pesikot написав: Negotive написав:
РФ вторглась. Есть еще в гарантах США и Британия. Что они сделали как гаранты? Ввели санкции и выразили многократно поддержку Украине (по факту поддержку Порошенка и Зеленского).
Ты с третьего раза выдавил из себя, что РФ вторглась
Если ты с трудом признаешь причину проблемы, то со следствием у тебя большие проблемы
Мы кагбе не ты не переходили...
Это у поропогандистов проблемы. Народ не верит, вот и начинаются сказки по кругу. Больше писать на эту тему не буду, думаю моя точка зрения понятна.
Написали смотреть шире. Вот и посмротрели. Гаранты территориальной целосности в виде США и Британии не исполнили свои гаранти, и не впервой.
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