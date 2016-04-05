sequence написав:

sergey_sryvkin написав: .. Сша доведеться щось робити не тому що їм шкода україни, а для самозахисту і захисту світу... .. Сша доведеться щось робити не тому що їм шкода україни, а для самозахисту і захисту світу...

Вы на полном серьезе уверены, что США готовы пойти на действительно крайний шаг для защиты Украины (с большой буквы)? Ну, ОК, принято. Я так скажу - не приведи Господь проверить. У меня такой уверенности нет. Когда война идет нашими руками и жизнями, тогда цена войны для США измеряется деньгами (небольшими, они столько же на Афган тратили). Там ПОКА даже нет активного сбора добровольцев для войны здесь, а ведь это могло бы стать решающим фактором в войне.