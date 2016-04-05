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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 23422343234423452346>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:56

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:59

тут такое дело...
мальчики пока вы тут в песочнице сражаетесь с ватниками, в США закончили тестировать платформу для запуска крылатых ракет класса воздух-земля которую можно интегрировать с...
как вариант АН26, ИЛ76, и в принципе с любым военно-транспортным самолетом...
...единственная пока проблема в контексте Украины выбор траектории взлет/набор макс высоты/скорости для пуска гарантировано вне зоны действия ППО вундерваффе...

апд: далекобойники 300км+ для Химарсов уже в Украине в товарных количествах, ждут отмашки для отстрела)
более серьезные вещи на подходе
в случае удара тактическим ЯО будет чем мощным неядерным йопнуть прямо по мацкве и другим целям на территории мордора...
думаю все понимают что точные координаты целей для ударов на столе высшего командования ЗСУ...

как то так...
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:08

  Прохожий написав:тут такое дело...
мальчики пока вы тут в песочнице сражаетесь с ватниками, в США закончили тестировать платформу для запуска крылатых ракет класса воздух-земля которую можно интегрировать с...
как вариант АН26, ИЛ76, и в принципе с любым военно-транспортным самолетом...
...единственная пока проблема в контексте Украины выбор траектории взлет/набор макс высоты/скорости для пуска гарантировано вне зоны действия ППО вундерваффе...
как то так...

А зачем так сложно? У них же есть сухопутная модификация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:09

  detroytred написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
Та яка різниця, при першій можливості, чи не першій.

А ви хіба не помітили, що він тут нічим крім турботи про росіян не займається?..

На захист)) ЛАДа можу сказати наступне: ніяким захистом рашкованів він не займається, хоча це може виглядати так.

ЛАД намагається утримувати в межах високих матерій (цивілізованості, культури) процес. Процес війни, бійки насмерть, на виживання.

Тобто його помилка у тому, що схоже не зрозумів досі -- бійка на виживання. Немає ніяких обмежень, лише ціль, результат. І краще перебдеть, ніж недобдеть.

Всі поблажки до ворога доречні лише тільки за умов, що так буде вигідно нам. Саме тільки з такої точки зору.
Хоча у ЛАДа щось таке проскальзує.

Все я розумію і ніякої помилки не роблю.
Так, це битва (а не бійка!) на виживання.
Але коли б'єшся зі звіром, важливо перемогти, не перетворившись у звіра самому. Тут колись згадували про фільм "Убить дракона". Він саме про це.
Якщо ми приймемо їхні правила гри, їхню поведінку і психологію, то за що ми б'ємося?
Вони ведуть себе по звірячому.
Нам треба їх перемогти, не перетворившись у звіра самим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:10

  Прохожий написав:тут такое дело...
мальчики пока вы тут в песочнице сражаетесь с ватниками, в США закончили тестировать платформу для запуска крылатых ракет класса воздух-земля которую можно интегрировать с любым военно-транспортным самолетом...
...единственная пока проблема в контексте Украины выбор траектории взлет/набор макс высоты/скорости для пуска гарантировано вне зоны действия ППО вундерваффе...
как то так...

Та все вже ясно, як білий день)))
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России и воздержаться от поездок.
Болгария также порекомендовала воздержатся от поездок и покинуть территорию РФ.
Джерело:🇺🇦Реальная Война
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:12

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Якщо чесно, не вірю в жорстку відповідь США на ядерний удар.
*під жорсткою відповіддю я маю на увазі удар у відповідь по території РФ(хоча б не ядерний).

Напевно усі пам'ятають як перед війною Байден запевняв що у випадку "маленької агресії" буде "маленька відповідь", а у випадку "великої агресії" буде "велика відповідь". Агресія була - більше вже нікуди, але відповідь США я б не назвав величезною.
Я не применшую допомогу США, але вважаю що допомога могла б бути більш суттєвою, враховуючи те що саме США винні в "деядернизації України".

У разі ядерного удару, скоріше за все спецслужбам віддадуть наказ ліквідувати Путіна у будь-який спосіб як террориста.

Історія показує що так чомусь не поступають.
Навіть не пам'ятаю таких історичних прецедентів.

В истории не было таких прецедентов. ЯО применили лишь однажды - Хиросима и Нагасаки.
Но в ликвидацию спецслужбами как террориста верится очень слабо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:18

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:тут такое дело...
мальчики пока вы тут в песочнице сражаетесь с ватниками, в США закончили тестировать платформу для запуска крылатых ракет класса воздух-земля которую можно интегрировать с...
как вариант АН26, ИЛ76, и в принципе с любым военно-транспортным самолетом...
...единственная пока проблема в контексте Украины выбор траектории взлет/набор макс высоты/скорости для пуска гарантировано вне зоны действия ППО вундерваффе...
как то так...

А зачем так сложно? У них же есть сухопутная модификация.

пуск с самолета дает до х2-3 по дальности поражения цели
вопрос в скорости и высоте(точка пуска) с которой стартует ракета, 0 или 900км/час, о или +10км...
вы не инженер)
все просто)
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:19

  Schmit написав:

карлик дал приказ "ни шагу назад", так что под Лиманом нас ждут интересные события)
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:21

  Frant написав:..........
Вони підкоряються лише грубій фізичній силі

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:..........
А нам навіть на думку не спадає йти на москву і когось там нищити.

Л - логика. :)
Так "нам на думку не спадає" или "Вони підкоряються лише грубій фізичній силі"?
Кого слушать?
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:21

  Negotive написав: Это у поропогандистов проблемы. Народ не верит, вот и начинаются сказки по кругу. Больше писать на эту тему не буду, думаю моя точка зрения понятна.
Написали смотреть шире. Вот и посмротрели. Гаранты территориальной целосности в виде США и Британии не исполнили свои гаранти, и не впервой.

Это был не договор, а меморандум. Общие слова, без конкретики гарантий и действий в случае его нарушения. Эта тема давно изжевана и общепризнано, что все "гаранты" подтерлись этим меморандумом. О рашке вообще не говорю, а "запад" считал, что после победы в холодной войне наступил конец истории (с).
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