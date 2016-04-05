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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2343234423452346>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В истории не было таких прецедентов. ЯО применили лишь однажды - Хиросима и Нагасаки.
Но в ликвидацию спецслужбами как террориста верится очень слабо.

все бывает в ПЕРВЫЙ раз)
ваш карлик уже давно под прицелом
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:27

  ЛАД написав:
  Frant написав:..........
Вони підкоряються лише грубій фізичній силі

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:..........
А нам навіть на думку не спадає йти на москву і когось там нищити.

Л - логика. :)
Так "нам на думку не спадає" или "Вони підкоряються лише грубій фізичній силі"?
Кого слушать?

твоему царю 3,14Здец, вопрос времени
он сам виноват)))
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:29

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А зачем так сложно? У них же есть сухопутная модификация.

пуск с самолета дает до х2-3 по дальности поражения цели
вопрос в скорости и высоте(точка пуска) с которой стартует ракета, 0 или 900км/час, о или +10км...
вы не инженер)
все просто)

Там у сухопутной версии дальность - 2500 км. Нам должно хватить.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.

Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму?
Може ще й до сьомого коліна?
Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує.
Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.

Вони причетні БЕЗПОСЕРЕДНЬО як СПІВУЧАСНИКИ злочину.
Вибачте, але коли руснявий штурман з командиром екіпажу отримують задачу на пуск ракети по заданим координатам, вони ТОЧНО знають куди вони її пускають, також знає пілот який скидає бомбу куди він її кидає...
І, у родини ЗАВЖДИ є вибір, жити з ВБИВЦЕЮ, годувати його, як тут писали, ублажати його, чи поставити питання руба, або ти літаєш і пішов за русскім кораблем, або ти звільняєшся і живеш з нами. Поостий вибір, або-або.
По такому ж принципу ідуть розрахунки пускових іскандерів, с-300 та ін...
Груповий злочин за попередньою змовою завжди тяжчий щодо покарання.

Не треба ідеалізувати вбивць.

По такому принципу в 45 надо было уничтожить немцев как нацию, вырезать под корень. Но даже Сталин (отнюдь не мягкотелый либерал и демократ!) так вопрос не ставил.
Моральная ответственность - да!
Но и только.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:38

  sequence написав:
  sergey_sryvkin написав:..
Хто? Сша, можливо нато...

Какие смелые у вас мысли, вам бы на место Столтенберга или Остина, уу-х, задали жару.
А я так скажу - ПОКА никто, включая орков не готов на "весь мир в труху". И я пока не уверен, что ради Украины НАТО готовы жертвовать своими городами и жизнями. Оружие дают и считают на ЭТОМ этапе достаточной поддержкой, за то спасибо.
Были бы готовы - тут стояли бы их строевые дивизии. В странах НАТО демократия и им нужно достаточно убедительно объяснить своим согражданам, почему им нужно умирать за Украину.
Версия о том, что от удара ЯО русни они каким-то чудом спасутся выглядит неубедительно.
Надеюсь, до ударов ЯО в будущем не дойдет

Всё верно.
Но по этим же причинам можно надеяться, что ЯО не применит и Россия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:39

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:А зачем так сложно? У них же есть сухопутная модификация.

пуск с самолета дает до х2-3 по дальности поражения цели
вопрос в скорости и высоте(точка пуска) с которой стартует ракета, 0 или 900км/час, о или +10км...
вы не инженер)
все просто)

Там у сухопутной версии дальность - 2500 км. Нам должно хватить.

не такие нам не дадут...пока...до окончания войны
речь о более "скромных" вариантах)
конечно если бы Гетьман Сагайдачный в паре с подлодкой Запорожье могли сделать залп 50тью Томагавками...эх мечты...но чем чёрт не шутит, Гетьман Мазепа в производстве)

кстати скромные "адаптеры" для запуска АГМ отлично себя проявили, рашкованы в акуе

спасибо англосаксам, иначе венская ТРО уже была бы практически на передке)))
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:41

  ЛАД написав:
  detroytred написав:На захист)) ЛАДа можу сказати наступне: ніяким захистом рашкованів він не займається, хоча це може виглядати так.

ЛАД намагається утримувати в межах високих матерій (цивілізованості, культури) процес. Процес війни, бійки насмерть, на виживання.

Тобто його помилка у тому, що схоже не зрозумів досі -- бійка на виживання. Немає ніяких обмежень, лише ціль, результат. І краще перебдеть, ніж недобдеть.

Всі поблажки до ворога доречні лише тільки за умов, що так буде вигідно нам. Саме тільки з такої точки зору.
Хоча у ЛАДа щось таке проскальзує.

Все я розумію і ніякої помилки не роблю.
Так, це битва (а не бійка!) на виживання.
Але коли б'єшся зі звіром, важливо перемогти, не перетворившись у звіра самому. Тут колись згадували про фільм "Убить дракона". Він саме про це.
Якщо ми приймемо їхні правила гри, їхню поведінку і психологію, то за що ми б'ємося?
Вони ведуть себе по звірячому.
Нам треба їх перемогти, не перетворившись у звіра самим.

Отож, Ви тільки підтвердили свою помилку.
Хрінь оці всі високі матерії (не перетворитись у звіра, отой фільм про вбити дракона), коли йде мова за виживання проти ворога.

Ви як наче ніколи в ситуацію бійки за своє життя не потрапляли...
Перетворишся в кого завгодно.
По відношенню до нападника.

Тільки що можу погодитися з обмеженням -- не варто самому виживати за рахунок або ризикуючи життями СВОЇХ.
Мова ж йшла за ворогів.
Відносно них лише одне обмеження -- слабка надія, що вони теж не будуть переходити межі (тобто, наприклад, ми не торкаємо їх полонених, вони - наших; і т.д.).

Ну й ще просто знущання для задоволення -- теж є елементом за межами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По такому принципу в 45 надо было уничтожить немцев как нацию, вырезать под корень. Но даже Сталин (отнюдь не мягкотелый либерал и демократ!) так вопрос не ставил.
Моральная ответственность - да!
Но и только.

бугага, твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...
"дедывоевалиможемпавтарить"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 вер, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:42

Сьогодні, 27 вересня 2022 року, спецпідрозділом ГУР МО KRAKEN було звільнено чергове місто, Куп'янськ-Вузловий.
https://uk-ua.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:можно надеяться, что ЯО не применит и Россия.

рашастан это карлик а что у него в голове холопам знать без надобности
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