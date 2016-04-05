_Mykola_ написав:ИМХО. Але члени родини екіпажів рашиських Tу та бомбардувальників, напряму причетні до злочинів, і повинні відповідати на такому ж рівні як і льотчики.
Яким чином члени родини причетні до злочинів, та й ще напряму? Може ще й до сьомого коліна? Будь ласка, знайдіть хоч один закон, який це стверджує. Бажанно, міжнародний, але можна і будь-якого государства.
Вони причетні БЕЗПОСЕРЕДНЬО як СПІВУЧАСНИКИ злочину. Вибачте, але коли руснявий штурман з командиром екіпажу отримують задачу на пуск ракети по заданим координатам, вони ТОЧНО знають куди вони її пускають, також знає пілот який скидає бомбу куди він її кидає... І, у родини ЗАВЖДИ є вибір, жити з ВБИВЦЕЮ, годувати його, як тут писали, ублажати його, чи поставити питання руба, або ти літаєш і пішов за русскім кораблем, або ти звільняєшся і живеш з нами. Поостий вибір, або-або. По такому ж принципу ідуть розрахунки пускових іскандерів, с-300 та ін... Груповий злочин за попередньою змовою завжди тяжчий щодо покарання.
Не треба ідеалізувати вбивць.
По такому принципу в 45 надо было уничтожить немцев как нацию, вырезать под корень. Но даже Сталин (отнюдь не мягкотелый либерал и демократ!) так вопрос не ставил. Моральная ответственность - да! Но и только.
sergey_sryvkin написав:.. Хто? Сша, можливо нато...
Какие смелые у вас мысли, вам бы на место Столтенберга или Остина, уу-х, задали жару. А я так скажу - ПОКА никто, включая орков не готов на "весь мир в труху". И я пока не уверен, что ради Украины НАТО готовы жертвовать своими городами и жизнями. Оружие дают и считают на ЭТОМ этапе достаточной поддержкой, за то спасибо. Были бы готовы - тут стояли бы их строевые дивизии. В странах НАТО демократия и им нужно достаточно убедительно объяснить своим согражданам, почему им нужно умирать за Украину. Версия о том, что от удара ЯО русни они каким-то чудом спасутся выглядит неубедительно. Надеюсь, до ударов ЯО в будущем не дойдет
Всё верно. Но по этим же причинам можно надеяться, что ЯО не применит и Россия.
airmax78 написав:А зачем так сложно? У них же есть сухопутная модификация.
пуск с самолета дает до х2-3 по дальности поражения цели вопрос в скорости и высоте(точка пуска) с которой стартует ракета, 0 или 900км/час, о или +10км... вы не инженер) все просто)
Там у сухопутной версии дальность - 2500 км. Нам должно хватить.
не такие нам не дадут...пока...до окончания войны речь о более "скромных" вариантах) конечно если бы Гетьман Сагайдачный в паре с подлодкой Запорожье могли сделать залп 50тью Томагавками...эх мечты...но чем чёрт не шутит, Гетьман Мазепа в производстве)
кстати скромные "адаптеры" для запуска АГМ отлично себя проявили, рашкованы в акуе
спасибо англосаксам, иначе венская ТРО уже была бы практически на передке)))
detroytred написав:На захист)) ЛАДа можу сказати наступне: ніяким захистом рашкованів він не займається, хоча це може виглядати так.
ЛАД намагається утримувати в межах високих матерій (цивілізованості, культури) процес. Процес війни, бійки насмерть, на виживання.
Тобто його помилка у тому, що схоже не зрозумів досі -- бійка на виживання. Немає ніяких обмежень, лише ціль, результат. І краще перебдеть, ніж недобдеть.
Всі поблажки до ворога доречні лише тільки за умов, що так буде вигідно нам. Саме тільки з такої точки зору. Хоча у ЛАДа щось таке проскальзує.
Все я розумію і ніякої помилки не роблю. Так, це битва (а не бійка!) на виживання. Але коли б'єшся зі звіром, важливо перемогти, не перетворившись у звіра самому. Тут колись згадували про фільм "Убить дракона". Він саме про це. Якщо ми приймемо їхні правила гри, їхню поведінку і психологію, то за що ми б'ємося? Вони ведуть себе по звірячому. Нам треба їх перемогти, не перетворившись у звіра самим.
Отож, Ви тільки підтвердили свою помилку. Хрінь оці всі високі матерії (не перетворитись у звіра, отой фільм про вбити дракона), коли йде мова за виживання проти ворога.
Ви як наче ніколи в ситуацію бійки за своє життя не потрапляли... Перетворишся в кого завгодно. По відношенню до нападника.
Тільки що можу погодитися з обмеженням -- не варто самому виживати за рахунок або ризикуючи життями СВОЇХ. Мова ж йшла за ворогів. Відносно них лише одне обмеження -- слабка надія, що вони теж не будуть переходити межі (тобто, наприклад, ми не торкаємо їх полонених, вони - наших; і т.д.).
Ну й ще просто знущання для задоволення -- теж є елементом за межами.
ЛАД написав:По такому принципу в 45 надо было уничтожить немцев как нацию, вырезать под корень. Но даже Сталин (отнюдь не мягкотелый либерал и демократ!) так вопрос не ставил. Моральная ответственность - да! Но и только.
бугага, твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет... "дедывоевалиможемпавтарить"...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 вер, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.