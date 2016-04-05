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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:46
Прохожий написав:
твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...
Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?
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Hotab
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:01
Hotab написав: Прохожий написав:
твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...
Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?
не ну а чё
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением
все просто)
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