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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...

Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:01

  Hotab написав:
  Прохожий написав:твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...

Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?

не ну а чё
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением

все просто)
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