Додано: Вів 27 вер, 2022 22:50

ЛАД написав: Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь) Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь)

Так. Краще не спорьтє.Більшість злочинів було скоєно в зоні радянської окупації. Враховуючи кількість абортів у наступні місяці та сучасних медичних досліджень, вважається, що близько 100 000 жінок було зґвалтовано лише в Берліні[4] і близько 10 тисяч жінок загинуло внаслідок абортів[9]. Британський історик Бівор Ентоні[ru] описує трагедію як «найбільший феномен масових зґвалтувань в історії», і робить висновок, що принаймні 1,4 мільйона жінок зґвалтували лише у Східній Пруссії, Померанії і Сілезії[7]. Згідно з даними Наталії Гессе, військової кореспондентки, «російські солдати ґвалтували кожну німецьку жінку у віці від 8 до 80»[8].У Троєнбрітцені, під час святкування «дня перемоги» зґвалтували безліч місцевих дівчат. Тоді ж був убитий невідомими підполковник Червоної армії. Після чого 1 травня 1945 року принаймні 88 мешканців чоловічої статі були арештовані та розстріляні радянською окупаційною владою. Деякі джерела стверджують, що, можливо, під час інциденту було вбито більше 1000 цивільних[10][11][12].В Угорщині, починаючи з лютого 1945 року, командування армій намагається стримати сексуальні злочини. До того часу вже тисячі угорських жінок зґвалтовано солдатами червоної армії. Окремі містечка та села, в яких чинився спротив, було прицільно віддано червоноармійцям на три дні на грабунок та згвалтування[13]. Тільки у зайнятому військами РСЧА Будапешті, за оцінкою істориків, було зґвалтовано понад 50 тисяч жінок[14].Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякій мірі[15], проте зґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.ВікіЗнімайте вже нарешті білу сорочку.