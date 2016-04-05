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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:01
Hotab написав: Прохожий написав:
твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...
Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?
не ну а чё
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением
все просто)
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:04
detroytred написав:
...........
Отож, Ви тільки підтвердили свою помилку.
Хрінь оці всі високі матерії (не перетворитись у звіра, отой фільм про вбити дракона), коли йде мова за виживання проти ворога.
Ви як наче ніколи в ситуацію бійки за своє життя не потрапляли...
Перетворишся в кого завгодно.
По відношенню до нападника.
Тільки що можу погодитися з обмеженням -- не варто самому виживати за рахунок або ризикуючи життями СВОЇХ.
Мова ж йшла за ворогів.
Відносно них лише одне обмеження -- слабка надія, що вони теж не будуть переходити межі (тобто, наприклад, ми не торкаємо їх полонени
х, вони - наших; і т.д.).
Ну й ще просто знущання для задоволення -- теж є елементом за межами.
Вы сами ставите ограничения. Можно добавить и ещё - не насиловать, не убивать пленных, гражданских, детей ...
Т.е. всё верно - "не перетворитись у звіра".
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:07
ЛАД
Ні.
Ви про одне, я про друге.
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detroytred
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:11
Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.
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antey1969
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:12
Hotab написав: Прохожий написав:
твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...
Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?
Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь).
Но что, будем делать так же?
Очевидно, что нет. Уверен, что Вы тоже против такого.
Вот об этом я и пишу.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:13
Прохожий написав:
......
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением
все просто)
Глупость, к сожалению, не лечится ничем.
Всё просто.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:21
detroytred написав:
...........
А з іншого боку є факт -- отой дебілізм, який вона влаштувала з ЗАЕС.
......
На ЗАЭС они, вполне вероятно, действуют, хорошо понимая пределы допустимого.
Держат ситуацию на грани, но не допуская реальной аварии.
Станция построена ещё при Союзе, по советским проектам, все данные по ней у России есть.
detroytred написав:
ЛАД
Ні.
Ви про одне, я про друге.
Тогда я Вас не понял.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:26
antey1969 написав:
Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.
Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.
На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 22:50
ЛАД написав:
Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь)
Так. Краще не спорьтє.Більшість злочинів було скоєно в зоні радянської окупації. Враховуючи кількість абортів у наступні місяці та сучасних медичних досліджень, вважається, що близько 100 000 жінок було зґвалтовано лише в Берліні[4] і близько 10 тисяч жінок загинуло внаслідок абортів[9]. Британський історик Бівор Ентоні[ru] описує трагедію як «найбільший феномен масових зґвалтувань в історії», і робить висновок, що принаймні 1,4 мільйона жінок зґвалтували лише у Східній Пруссії, Померанії і Сілезії[7]. Згідно з даними Наталії Гессе, військової кореспондентки, «російські солдати ґвалтували кожну німецьку жінку у віці від 8 до 80»[8].
У Троєнбрітцені, під час святкування «дня перемоги» зґвалтували безліч місцевих дівчат. Тоді ж був убитий невідомими підполковник Червоної армії. Після чого 1 травня 1945 року принаймні 88 мешканців чоловічої статі були арештовані та розстріляні радянською окупаційною владою. Деякі джерела стверджують, що, можливо, під час інциденту було вбито більше 1000 цивільних[10][11][12].
В Угорщині, починаючи з лютого 1945 року, командування армій намагається стримати сексуальні злочини. До того часу вже тисячі угорських жінок зґвалтовано солдатами червоної армії. Окремі містечка та села, в яких чинився спротив, було прицільно віддано червоноармійцям на три дні на грабунок та згвалтування[13]. Тільки у зайнятому військами РСЧА Будапешті, за оцінкою істориків, було зґвалтовано понад 50 тисяч жінок[14].
Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякій мірі[15], проте зґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.
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Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 27 вер, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 23:00
detroytred написав: antey1969 написав:
Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.
Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.
На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.
Ну да, ну да, сами.
Держали немцев за лохматые балабоны, а потом вдруг взяли и сами свою же держалку взорвали.
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