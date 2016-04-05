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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2344234523462347>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:01

  Hotab написав:
  Прохожий написав:твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...

Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?

не ну а чё
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением

все просто)
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:04

  detroytred написав:...........
Отож, Ви тільки підтвердили свою помилку.
Хрінь оці всі високі матерії (не перетворитись у звіра, отой фільм про вбити дракона), коли йде мова за виживання проти ворога.

Ви як наче ніколи в ситуацію бійки за своє життя не потрапляли...
Перетворишся в кого завгодно.
По відношенню до нападника.

Тільки що можу погодитися з обмеженням -- не варто самому виживати за рахунок або ризикуючи життями СВОЇХ.
Мова ж йшла за ворогів.
Відносно них лише одне обмеження -- слабка надія, що вони теж не будуть переходити межі (тобто, наприклад, ми не торкаємо їх полонених, вони - наших; і т.д.).

Ну й ще просто знущання для задоволення -- теж є елементом за межами.

Вы сами ставите ограничения. Можно добавить и ещё - не насиловать, не убивать пленных, гражданских, детей ...
Т.е. всё верно - "не перетворитись у звіра".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:07

ЛАД
Ні.
Ви про одне, я про друге.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:12

  Hotab написав:
  Прохожий написав:твой любимый русишзольдатен как раз этим и занимался, союзники блин помешали закончить
НО "стиралки" из Германии вывозили багажными эшелонами много лет...

Кількість згвалтованих німок йшла на сотні тисяч. Причому груповушки, неповнолітні і в неприродний спосіб - як два пальці. ЛАД, може досить грати в білу сорочку , коли навколо кров, кішки та фекалії?

Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь).
Но что, будем делать так же?
Очевидно, что нет. Уверен, что Вы тоже против такого.
Вот об этом я и пишу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:13

  Прохожий написав:......
ЛАД или "полезный идиот" что в принципе лечится но скорее всего "тролль из ольгино" что быстро лечится обнулением

все просто)

Глупость, к сожалению, не лечится ничем.
Всё просто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:21

  detroytred написав:...........
А з іншого боку є факт -- отой дебілізм, який вона влаштувала з ЗАЕС.
......

На ЗАЭС они, вполне вероятно, действуют, хорошо понимая пределы допустимого.
Держат ситуацию на грани, но не допуская реальной аварии.
Станция построена ещё при Союзе, по советским проектам, все данные по ней у России есть.

  detroytred написав:ЛАД
Ні.
Ви про одне, я про друге.

Тогда я Вас не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:26

  antey1969 написав:Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.

Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.

На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:x
  ЛАД написав:Не буду спорить об изнасилованных немках, вопрос открытый (о сотнях тысяч; то, что такие случаи были, не сомневаюсь)

Так. Краще не спорьтє.
Більшість злочинів було скоєно в зоні радянської окупації. Враховуючи кількість абортів у наступні місяці та сучасних медичних досліджень, вважається, що близько 100 000 жінок було зґвалтовано лише в Берліні[4] і близько 10 тисяч жінок загинуло внаслідок абортів[9]. Британський історик Бівор Ентоні[ru] описує трагедію як «найбільший феномен масових зґвалтувань в історії», і робить висновок, що принаймні 1,4 мільйона жінок зґвалтували лише у Східній Пруссії, Померанії і Сілезії[7]. Згідно з даними Наталії Гессе, військової кореспондентки, «російські солдати ґвалтували кожну німецьку жінку у віці від 8 до 80»[8].

У Троєнбрітцені, під час святкування «дня перемоги» зґвалтували безліч місцевих дівчат. Тоді ж був убитий невідомими підполковник Червоної армії. Після чого 1 травня 1945 року принаймні 88 мешканців чоловічої статі були арештовані та розстріляні радянською окупаційною владою. Деякі джерела стверджують, що, можливо, під час інциденту було вбито більше 1000 цивільних[10][11][12].

В Угорщині, починаючи з лютого 1945 року, командування армій намагається стримати сексуальні злочини. До того часу вже тисячі угорських жінок зґвалтовано солдатами червоної армії. Окремі містечка та села, в яких чинився спротив, було прицільно віддано червоноармійцям на три дні на грабунок та згвалтування[13]. Тільки у зайнятому військами РСЧА Будапешті, за оцінкою істориків, було зґвалтовано понад 50 тисяч жінок[14].

Після літа 1945 року радянські солдати, що ґвалтували цивільних, підлягали покаранню в деякій мірі[15], проте зґвалтування тривали до зими 1947-48 років, коли радянська окупаційна влада нарешті обмежила присутність радянських військ лише для охорони постів і таборів[16], повністю відділивши їх від місцевого населення в радянській зоні окупації Німеччини.


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Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 вер, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:00

  detroytred написав:
  antey1969 написав:Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.

Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.

На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.

Ну да, ну да, сами.
Держали немцев за лохматые балабоны, а потом вдруг взяли и сами свою же держалку взорвали.
antey1969
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