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Додано: Вів 27 вер, 2022 23:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!
Додано: Сер 28 вер, 2022 00:54
Він не "росіянин".
Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").
Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.
На мій погляд, все це цілком природньо.
Додано: Сер 28 вер, 2022 01:49
Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...
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