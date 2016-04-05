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Додано: Вів 27 вер, 2022 23:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!
Додано: Сер 28 вер, 2022 00:54
Він не "росіянин".
Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").
Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.
На мій погляд, все це цілком природньо.
Додано: Сер 28 вер, 2022 01:49
Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...
Додано: Сер 28 вер, 2022 06:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️ Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем разговаривать
Додано: Сер 28 вер, 2022 07:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Жодних сумнівів, що це тупорилі орркі, а причина проста і примітивна, наступним буде норвежсько польский газопровід:
27 вересня німецьке видання Tagesspiegel висунуло припущення, що за аваріями на газопроводах могла стояти саме Росія. Зокрема, газета посилається на інсайдера, який готує для німецького уряду аналітику.
Схожої думки й "німецькі офіційні особи", на яких посилається Financial Times. За словами Глойстайна з Eurasia Group, Північні потоки будували з товстих сталевих труб, які покриті бетоном. Так розробники намагалися запобігти "випадковим пошкодженням", що, можливо, і дало привід прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен вважати, що ці аварії – результат навмисних дій. Ймовірно, спецпризначенців або підводного човна, висуває версію співрозмовник Tagesspiegel.
Співпадіння чи ні – інциденти на газопроводах відбулися буквально за один день до відкриття нового трубопроводу Baltic Pipe, що проходить дном Балтійського моря. Це – прямий конкурент російським трубам Газпрому, Польща планує транспортувати Baltic Pipe газ із Норвезького шельфу.
Додано: Сер 28 вер, 2022 07:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 28 вер, 2022 07:54
Яка сумна новина для руснявих бізнесменів, а також втікачів до Туреччини..))
Турецкие банки начинают отказываться от использования карт "Мир", боясь санкций. Частные Isbank и Denizbank уже сообщили о своём решении. Теперь отключать российскую платёжную систему начали и государственные банки, сообщает журналист Bloomberg Фират Козок.
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:12
в тому що багато ЛАДів в східних і південних областях провина не скільки ЛАДа а влади України (центральної, а особливо місцевої), тому що якщо в Харкові 70%-80% продукції
воєнного призначення експортувалось в РФ, то ризик втратити роботу (і керівну посаду) впливає на світогляд (заважає сприймати картину в реальності, а не з зомбоящику)
вплив зомбоящику і також "культури" був на протязі останніх 80 років...дуже мала кількість громадян свідомо відмовилась від цього,
як приклад телеканал Інтер:
кожну неділю на протязі 8 років (під час АТО) "Весна на заречной улице", "Девчата", "Иван Бровкин на целине", і тд
і люди за 70( як Лад) кажуть, дякую Інтеру (залишився останній нормальний канал), а там Маша Шукшина-"Жди меня", там вся студія плаче на спогадах як було чудово коли була одна країна, ніхто не втрачав зв'язки з родичами...
до цього можна віднести і рок/поп групи (всі вони 23роки влітку паслися в Україні), навіть у Львові/Франківську/Трускавці (не тільки -у Києві, Одесі, Харкові)
в Польщі на протязі 15 років закривали потужні суднобудівні заводи, фабрики
але країна стрімко розвивалась, так частині працівників довелось шукати роботу по спеціальності за межами Польщі (я бачив багато поляків в Антверпені на судно ремонтному заводі), але це дуже мала частка населення
ОПЗЖ(до них Регіони) жахали що понад 5-7 мільйонів українців втратять роботу якщо припинити співпрацю підприємств з рф (наші заводи у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві продовжували виконувати зобов'язання по контрактам після 2014р, тільки з'явились фірмі прокладки з країн ЕС)
як на мене більшість цих українців невиліковна, вони помруть зі своїми поглядами,
ніщо їх не переконує
залиште ЛАДа, просто в бан і все
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:41
А я за довічний бан.
Він просто упоротий пропагандист.
Цинічний і дуже слизький.
Якщо він жив в Харкові, то після цього всього знищення міста він вже повинен проспатися і протрезвіти, але воно цілодобово перекручує і звинувачує Україну в війні, відбілює цих покидькив спекулюючи чим завгодно, не зупиняючись ні перед чим.
його брат юристкостя точно такий самий, тілький перший грає пенсіонера, а другий грає особу середнього віку.
Я не вірю, що це украінці, це пропагандисти з ольгіно.
Треба їх викинути навічно, нехай краще їх керівництво мобілізує і десь прикопає в Херсоні, а тут ім немає чого робити.
Хай будуть зі своїм фюрером до кінця, до перемоги як в травні 45-го!
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