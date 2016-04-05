Додано: Сер 28 вер, 2022 08:12

Starikan написав: BIGor написав: Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували! Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!

Він не "росіянин".



Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").



Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.



На мій погляд, все це цілком природньо. Він не "росіянин".Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.На мій погляд, все це цілком природньо.

в тому що багато ЛАДів в східних і південних областях провина не скільки ЛАДа а влади України (центральної, а особливо місцевої), тому що якщо в Харкові 70%-80% продукціївоєнного призначення експортувалось в РФ, то ризик втратити роботу (і керівну посаду) впливає на світогляд (заважає сприймати картину в реальності, а не з зомбоящику)вплив зомбоящику і також "культури" був на протязі останніх 80 років...дуже мала кількість громадян свідомо відмовилась від цього,як приклад телеканал Інтер:кожну неділю на протязі 8 років (під час АТО) "Весна на заречной улице", "Девчата", "Иван Бровкин на целине", і тді люди за 70( як Лад) кажуть, дякую Інтеру (залишився останній нормальний канал), а там Маша Шукшина-"Жди меня", там вся студія плаче на спогадах як було чудово коли була одна країна, ніхто не втрачав зв'язки з родичами...до цього можна віднести і рок/поп групи (всі вони 23роки влітку паслися в Україні), навіть у Львові/Франківську/Трускавці (не тільки -у Києві, Одесі, Харкові)в Польщі на протязі 15 років закривали потужні суднобудівні заводи, фабрикиале країна стрімко розвивалась, так частині працівників довелось шукати роботу по спеціальності за межами Польщі (я бачив багато поляків в Антверпені на судно ремонтному заводі), але це дуже мала частка населенняОПЗЖ(до них Регіони) жахали що понад 5-7 мільйонів українців втратять роботу якщо припинити співпрацю підприємств з рф (наші заводи у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві продовжували виконувати зобов'язання по контрактам після 2014р, тільки з'явились фірмі прокладки з країн ЕС)як на мене більшість цих українців невиліковна, вони помруть зі своїми поглядами,ніщо їх не переконуєзалиште ЛАДа, просто в бан і все