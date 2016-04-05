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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2345234623472348>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 00:54

  BIGor написав:Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!

Він не "росіянин".

Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").

Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.

На мій погляд, все це цілком природньо.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 01:49

  andrijk777 написав:Адже ж є прецедент - Крим. Так само можна сказати - "Если пропустит, то РФ будет захватывать любые страны." "Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать" І де ваше США ці 8 років? НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ!!!


Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 06:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️ Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем разговаривать
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Ну да, ну да, сами.
Держали немцев за лохматые балабоны, а потом вдруг взяли и сами свою же держалку взорвали.

Жодних сумнівів, що це тупорилі орркі, а причина проста і примітивна, наступним буде норвежсько польский газопровід:
27 вересня німецьке видання Tagesspiegel висунуло припущення, що за аваріями на газопроводах могла стояти саме Росія. Зокрема, газета посилається на інсайдера, який готує для німецького уряду аналітику.

Схожої думки й "німецькі офіційні особи", на яких посилається Financial Times. За словами Глойстайна з Eurasia Group, Північні потоки будували з товстих сталевих труб, які покриті бетоном. Так розробники намагалися запобігти "випадковим пошкодженням", що, можливо, і дало привід прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен вважати, що ці аварії – результат навмисних дій. Ймовірно, спецпризначенців або підводного човна, висуває версію співрозмовник Tagesspiegel.

Співпадіння чи ні – інциденти на газопроводах відбулися буквально за один день до відкриття нового трубопроводу Baltic Pipe, що проходить дном Балтійського моря. Це – прямий конкурент російським трубам Газпрому, Польща планує транспортувати Baltic Pipe газ із Норвезького шельфу.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.


Заказуха из США. Если немцы по другому не понимают
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:54

Яка сумна новина для руснявих бізнесменів, а також втікачів до Туреччини..))
Турецкие банки начинают отказываться от использования карт "Мир", боясь санкций. Частные Isbank и Denizbank уже сообщили о своём решении. Теперь отключать российскую платёжную систему начали и государственные банки, сообщает журналист Bloomberg Фират Козок.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:12

  Starikan написав:
  BIGor написав:Нарешті цього росіянина ЛАДа заблокували!

Він не "росіянин".

Наскільки я пам'ятаю, ЛАД при совку працював у важкій промисловості, яка могла ефективно фукціонувати тільки в тісній внутрисоюзній кооперації. Після 91-го почався її розвал, який стримувався тільки співробітництвом насамперед із рашкою, яке увесь час зменшувалося. Можу припустити, що це наклало певний відбиток на його світогляд ("краще дружба народів та навіки разом, ніж конфліктувати з рашкою та дражнити її фюрера армовіром").

Це, між іншим, пояснює, чому люди з індустріальних регіонів в більшості завжди підтримували "крєпких хазяйственніков", які проголошували тісні зв'язки із рашкою. А на останньому голосуванні вони підтримали Зе, який обіцяв зупинити війну на Донбасі і примирення з рашкою.

На мій погляд, все це цілком природньо.


в тому що багато ЛАДів в східних і південних областях провина не скільки ЛАДа а влади України (центральної, а особливо місцевої), тому що якщо в Харкові 70%-80% продукції
воєнного призначення експортувалось в РФ, то ризик втратити роботу (і керівну посаду) впливає на світогляд (заважає сприймати картину в реальності, а не з зомбоящику)
вплив зомбоящику і також "культури" був на протязі останніх 80 років...дуже мала кількість громадян свідомо відмовилась від цього,
як приклад телеканал Інтер:
кожну неділю на протязі 8 років (під час АТО) "Весна на заречной улице", "Девчата", "Иван Бровкин на целине", і тд
і люди за 70( як Лад) кажуть, дякую Інтеру (залишився останній нормальний канал), а там Маша Шукшина-"Жди меня", там вся студія плаче на спогадах як було чудово коли була одна країна, ніхто не втрачав зв'язки з родичами...
до цього можна віднести і рок/поп групи (всі вони 23роки влітку паслися в Україні), навіть у Львові/Франківську/Трускавці (не тільки -у Києві, Одесі, Харкові)

в Польщі на протязі 15 років закривали потужні суднобудівні заводи, фабрики
але країна стрімко розвивалась, так частині працівників довелось шукати роботу по спеціальності за межами Польщі (я бачив багато поляків в Антверпені на судно ремонтному заводі), але це дуже мала частка населення
ОПЗЖ(до них Регіони) жахали що понад 5-7 мільйонів українців втратять роботу якщо припинити співпрацю підприємств з рф (наші заводи у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві продовжували виконувати зобов'язання по контрактам після 2014р, тільки з'явились фірмі прокладки з країн ЕС)

як на мене більшість цих українців невиліковна, вони помруть зі своїми поглядами,
ніщо їх не переконує
залиште ЛАДа, просто в бан і все
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв.
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:41

  prodigy написав:залиште ЛАДа, просто в бан і все

А я за довічний бан.
Він просто упоротий пропагандист.
Цинічний і дуже слизький.
Якщо він жив в Харкові, то після цього всього знищення міста він вже повинен проспатися і протрезвіти, але воно цілодобово перекручує і звинувачує Україну в війні, відбілює цих покидькив спекулюючи чим завгодно, не зупиняючись ні перед чим.
його брат юристкостя точно такий самий, тілький перший грає пенсіонера, а другий грає особу середнього віку.
Я не вірю, що це украінці, це пропагандисти з ольгіно.
Треба їх викинути навічно, нехай краще їх керівництво мобілізує і десь прикопає в Херсоні, а тут ім немає чого робити.
Хай будуть зі своїм фюрером до кінця, до перемоги як в травні 45-го!
somilitark
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