RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2346234723482349>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:38

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв.
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.


ЯЗ буде утилізована після перемоги України, на 100% світ не має стояти на грані катастрофи

ООН прийме конвенцію про повну заборону ЯЗ, людство вже доросло до цього
2030
prodigy
 
Повідомлень: 8482
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3053 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:39

Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.
Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.

Надам і свій погляд:
- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше;
- людина всього навсього лише ідеаліст, який намагається поєднати те, що дуже складно поєднується;
- знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.;
- ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.
Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?

Його перша помилка у тому, що не враховує - йде війна. А під час війни його оці хфілософські тралі-валі легше просто заблокувати, ніж копирсатися в них та гадати про їх вплив.
Друга - треба ж самому якось змінюватися))
Міняти пріоритети.
Хоча те, як ЛАД відстоює свої погляди, заслуговує поваги.

Коротше: ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму і отак забанити (викинути) його з форуму, як дійсно якогось зловрєдного проросіянца, на мій погляд, буде неправильно.
Хоча по "законам воєнного часу" - цілком допустимо.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25590
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.


згоден, ЛАД аж ніяк не виглядає на зраздника чи якогось ольгинця
Letusrock
 
Повідомлень: 126
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:47

  sergey_sryvkin написав:
  andrijk777 написав:Адже ж є прецедент - Крим. Так само можна сказати - "Если пропустит, то РФ будет захватывать любые страны." "Гопник из Кремля поймёт, что можно так делать" І де ваше США ці 8 років? НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ!!!


Ви точно не бачите різниці між, наприклад, приєднанням Каталонії до Франції, і вибухами ядерних бомб у Європі?..
Крим штатам може й не загрожує...

Не "у Європі" а "в Україні". Вибухи бомб в Україні Європі не загрожують нічим. Не переказуйте мені казок про "розу вітрів", "радіоактивні хмари" і іншу фігню.
І не плутайте вибух ядерної бомби(а тим більше тактичної) з аварією на ЧАЕС, наприклад.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:56

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ось Іран вже 50 років її створює, і де результат?
А ось договори стають дійсно папірчиками. А можливо вони завжди і були папірчиками, просто ніхто не перевіряв.
А ось Україна реально може попробувати створити ЯЗ. У нас майже все є.

По-перше, Іран створює далеко не 50 років, по друге, з різними перервами, санкціями, договарами і т. д.
По-друге, в нас нема навіть центрифуг по збагаченну паливного урану, не кажучи вже про збройний уран/плутоній. Все що в нас є - це відпрацьоване ядерне паливою.

Так, я помилився, не 50 а 70 років.
Не подобається Іран - є Північна Корея - в 1956 почали, в 2005 "заявили що створили". 49 років. Але в Кореї пожертвували УСІМ(рівнем життя) заради цього.
Звичайно що "з проблемами". Ви думаєте усі будуть помагати країні яка хоче створити ЯЗ? :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 11.11.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:59

detroytred
Ну так і пуйло миротворець, він за завершення громадянської війни.
Про це все вкидають лади і вітальки.
Яким же треба бути обдарованим, щоб на 9-му році війни вірити відвертій пропаганді.
На дурака не нужен нож, ему три короба наврёш и он готов(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12426
З нами з: 30.12.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:02

  Игорь Алексеевич написав:А ЛАД настоящий патриот, т.к. не покинул Харьков, который каждый день под обстрелами.
Некоторые даже не слышали взрывов в 200м ракет

Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12426
З нами з: 30.12.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!

Ещё один патриот сидя под одеялом дома и как баба ежеменутно строчит на пиш. машинке.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:11

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Ще один дурік, якій сліпо вірить всьому що написано на заборах і несе скобєєви!

Ещё один патриот сидя под одеялом дома и как баба ежеменутно строчит на пиш. машинке.

Проблеми з жінками?
Чому така лють до них?
Очима іпеш, а носом спускаєш?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12426
З нами з: 30.12.09
Подякував: 561 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:11

  antey1969 написав:
  detroytred написав:
  antey1969 написав:Вообще, как-то народ у нас мимо ушей пропустил подрыв всех трех веток Северных Потоков.
Как на меня, дело идет к более жесткой эскалации.

Наче ж рашики самі. Бо радіють, що ось і залишили ЄС без рашкінського газу, як вона й хотіла.

На диво цікаву думку в них знайшов -- Китай невдоволений, що від війни рашки страждає Європа, яка є великим імпортером Китаю. Тому китайці попередили пуйла, щоб скоріше закінчував балаган. І час - півроку.
Правда, те, що це протирічить іншим їхнім там думкам поруч, ніяк цих рашкованів не бентежить.

Ну да, ну да, сами.
Держали немцев за лохматые балабоны, а потом вдруг взяли и сами свою же держалку взорвали.

?
Тоді хто?

За версією рашинського подоляки - англосакси. Щоб розірвати зв'язок ЄС з рашкою. І далі -- бла-бла про те, що Штати з Британією знешкоджують Європу, як конкурента.

В принципі можна припустити, що це Захід сам зробив.
Але замінити брехню про знищення конкурента на - просто Європа об'єктивно вимушена заплатити високу ціну при цій війні. В наслідок її розташування та зв'язків з рашкою. Коли знешкоджують рашку, ворога.

Василь-Рівне он вище свою версію виклав.
Хто?
І коли дійде до нафти і т.д.?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25590
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2346234723482349>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 466087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3890
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.