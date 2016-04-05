Додано: Сер 28 вер, 2022 09:39

Да ладно)), щось ЛАДу понаприписували усе, що кожному самому бачиться.

Хоча ЛАД і сам дає для цього підстави, але ж це дуже суб'єктивне бачення.



Надам і свій погляд:

- були б на цих сторінках справжні совки, ольгінець і т.д., то ЛАД би на їх фоні виглядав абсолютно інакше;

- людина всього навсього лише ідеаліст, який намагається поєднати те, що дуже складно поєднується;

- знаходиться у Харкові, під обстрілами (навіть у власний будинок отримав прильоту і залишився) , виступає за перемогу України, визначає агресора рфію ворогом, підтримує ЗСУ і т.д.;

- ну має свої погляди на шляхи, методи досягнення цілі (процвітання, розвитку України); а також занадто гуманне ставлення до ворога, як наслідок небезпеки від можливої радикалізації українського суспільства.

Так що? Прирівнювати його хфілософські роздуми до аля пропагандонства рашомир'я?



Його перша помилка у тому, що не враховує - йде війна. А під час війни його оці хфілософські тралі-валі легше просто заблокувати, ніж копирсатися в них та гадати про їх вплив.

Друга - треба ж самому якось змінюватися))

Міняти пріоритети.

Хоча те, як ЛАД відстоює свої погляди, заслуговує поваги.



Коротше: ЛАД -- дуже давнішній доброзичливий учасник спільноти цього форуму і отак забанити (викинути) його з форуму, як дійсно якогось зловрєдного проросіянца, на мій погляд, буде неправильно.

Хоча по "законам воєнного часу" - цілком допустимо.